«Фу, геи!»: сибирские дети избили целовавшихся на лавочке пьяных мужчин

фото и видео из группы «Топор хранилище» в социальной сети «ВКонтакте»

В Тюмени двое пьяных мужчин устроили «гнездо разврата» на детской площадке; школьники решили наказать «голубков» и избили их.

В социальных сетях появилось видео, на котором дети избивают двух пьяных жителей Тюмени, которые решили демонстративно подтвердить свою любовь страстным поцелуем. Ролик разместила у себя на странице группа «Инцидент Омск».

На кадрах видно, что двое немолодых мужчин расположились на лавочке на детской площадке, где и начали целоваться. Это заметили гулявшие на улице дети: они стали оскорблять взрослых людей, а после и вовсе запинали их ногами.

Из-за обилия нецензурной лексики Сиб.фм принял решение вырезать звук из видео.

Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то считает, что воспитание детей оставляет желать лучшего, другие же поддерживают школьников, говоря, что такие «европейские нравы» нужно искоренять в России.

Напомним, в конце июля стало известно, что жительница Новосибирска оказалась в одном списке с убитой ЛГБТ-активисткой из Санкт-Петербурга.