«Гангстерские разборки»: хозяин Range Rover назвал свою версию поджога автомобиля

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В Центральном районе Новосибирска сгорел внедорожник Range Rover; владелец считает, что это было подстроено.

В Новосибирске этой ночью загорелся автомобиль Range Rover Sport. Также пламя задело стоящую рядом машину KIA Rio X-Line. Инцидент произошёл во дворе дома по адресу улица 1905 года, 87.

Местные жители сообщают, что посреди ночи услышали хлопок. Выглянув в окно, они увидели автомобиль, объятый пламенем. Хотя камеры видеонаблюдения не зафиксировали посторонних людей рядом с местом происшествия, одна из соседок владельца автомобиля считает, что машину подожгли «завистники».

«Это гангстерские разборки. Кто-то специально поджёг мою машину. Кто конкретно это сделал – не знаю, но надеюсь, что это скоро выяснится. К счастью, автомобиль был застрахован», – рассказал Сиб.фм хозяин автомобиля Олег.

Средняя стоимость Range Rover Sport 2006 года на рынке автомобилей равняется 750 тысячам рублей. Машину британской компании относят к классу «люкс», поэтому позволить её себе может далеко не каждый.

Напомним, в конце марта в Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль.