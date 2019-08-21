Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

фото из архива Сиб.фм

Заявление об уходе Игорь Решетников написал 3 сентября; минкультом чиновник руководил три с лишним года.

Губернатор Андрей Травников подписал заявление об увольнении, которое написал министр культуры региона Игорь Решетников. Об этом Сиб.фм сообщил источник, близкий к ситуации.

На данный момент неизвестно, с какого числа чиновник перестанет исполнять свои обязанности и будет ли дорабатывать положенные по закону две недели.

Одним из возможных претендентов на освободившееся кресло министра культуры называют Анну Терешкову, которая сейчас возглавляет департамент культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска.

Однако такую точку зрения поддерживают не все знакомые с ситуацией эксперты.

Напомним, 10 июня ушла в отставку министр экономразвития региона Ольга Молчанова.