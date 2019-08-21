Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

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Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культурыРубрика: политика
04.09.2019 11:48
фото из архива Сиб.фм
Заявление об уходе Игорь Решетников написал 3 сентября; минкультом чиновник руководил три с лишним года.
Губернатор Андрей Травников подписал заявление об увольнении, которое написал министр культуры региона Игорь Решетников. Об этом Сиб.фм сообщил источник, близкий к ситуации.
На данный момент неизвестно, с какого числа чиновник перестанет исполнять свои обязанности и будет ли дорабатывать положенные по закону две недели.
Одним из возможных претендентов на освободившееся кресло министра культуры называют Анну Терешкову, которая сейчас возглавляет департамент культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска.
Однако такую точку зрения поддерживают не все знакомые с ситуацией эксперты.
Напомним, 10 июня ушла в отставку министр экономразвития региона Ольга Молчанова.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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