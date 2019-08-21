Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

фото с сайта «Чемодан,ру»

Минприроды составило рейтинг городов с самым загрязнённым воздухом; 57 % городов с высоким загрязнением находятся в Сибири.

Министерство природы России назвало города с самым несвежим воздухом. Список приводится в проекте доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году». Большинство городов с высоким и очень высоким загрязнением воздуха находятся в Сибирском федеральном округе.

В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов, сообщает «РИА Новости».

Наименьший объём вредных выбросов в атмосферу зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним, в августе в Новосибирске нашли место с самым загрязнённым воздухом.