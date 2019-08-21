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Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске
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Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в НовосибирскеРубрика: общество
04.09.2019 15:19
Скриншот с сайта 2gis
В связи с проведением полумарафона имени Александра Раевича 7 сентября по некоторым улицам будет запрещён проезд автомобилей; центр города будет пешеходным с 9 до 18 часов.
Движение автотранспорта будет перекрыто 7 сентября. Как сообщили в мэрии Новосибирска это связано с проведением полумарафона имени Александра Раевича.
Как ранее рассказал Сиб.фм, в субботу, 7 сентября в Новосибирске состоится грандиозный спортивный праздник.
В мэрии предупредили, что на время мероприятий будут полностью перекрыты для движения центральные улицы Новосибирска.
Красный проспект от улицы Гоголя до улицы Советской;
улица Ядринцевская от улицы Мичурина до Красного проспекта;
улица Депутатская от улицы Серебренниковской до Красного проспекта;
Вокзальная магистраль от проспекта Димитрова до улицы Советской;
улица Орджоникидзе от улицы Советской до улицы Мичурина;
улица Ленина от улицы Советской до площади Ленина;
улица Щетинкина на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской;
улица Максима Горького от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
Октябрьская магистраль от улицы Каменской до Красного проспекта;
улица Кирова на участке от улицы Восход до улицы Каменской;
улица Чаплыгина от улицы Советской до Красного проспекта;
улица Октябрьская от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
улица Коммунистическая от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
улица Свердлова от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
улица Сибревкома ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
улица Спартака на участке от улицы Советской до Красного проспекта;
улица Каинская от улицы Серебренниковской до Красного проспекта.
В связи с этим изменится движение общественного пассажирского транспорта.
Автобусы:
№ 8, № 21, № 54: автовокзал, улица Советская, Вокзальная магистраль;
№9 5: улица Фрунзе, улица Семьи Шамшиных, улица Гоголя, Красный проспект;
№ 18: улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Гоголя;
№5, № 28: автовокзал, улица Советская, улица Гоголя, Красный проспект;
№ 13: автовокзал, улица Советская, улица Гоголя, Красный проспект, улица Писарева, улица Ипподромская, улица Танковая, улица Богдана Хмельницкого;
№ 41: автовокзал, улица Советская, улица Гоголя, улица Кошурникова, проспект Дзержинского;
№97, № 98: улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Гоголя, Красный проспект;
№ 31: Вокзальная магистраль, улица Советская, автовокзал, улица Ипподромская, улица Военная, далее;
№ 75: улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, Вокзальная магистраль.
Маршрутные такси:
№ 1: улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, Вокзальная магистраль;
№ 2: улица Челюскинцев, улица Гоголя, улица Семьи Шамшиных, улица Фрунзе;
№8, № 44, № 44а, № 45: Вокзальная магистраль, улица Советская, автовокзал, улица Большевистская, улица Восход, улица Кирова;
№ 51: Вокзальная магистраль, улица Советская, улица Гоголя, улица Семьи Шамшиных, улица Военная;
№ 16: улица Бориса Богаткова, улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, Красный проспект, автовокзал — конечный остановочный пункт.
Троллейбусы:
№ 5: улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Нарымская, правый поворот на улица Дуси Ковальчук, площадь Калинина. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на улица Гоголя, площадь Лунинцев, улица Нарымская, улица Советская, автовокзал, улица Большевистская, улица Восход, улица Кирова;
№ 10: улица Бориса Богаткова, улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, конечный остановочный пункт;
№ 13: улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Нарымская, правый поворот на улицу Дуси Ковальчук, площадь Калинина, улица Дуси Ковальчук, улица Богдана Хмельницкого. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на улицу Гоголя, площадь Лунинцев, улица Нарымская, улица Советская, автовокзал, улица Большевистская, станция метро «Речной вокзал»;
№ 29: улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Нарымская, правый поворот на улицу Дуси Ковальчук, площадь Калинина. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на улицу Гоголя, площадь Лунинцев, улица Нарымская, улица Советская, автовокзал, улица Большевистская;
№ 36 – будет закрыт.
Напомним, 23 июля стало известно о перекрытии улиц Автогенной и Александра Невского.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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