3 балла
+15
66.91 73.2
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

«Гангстерские разборки»: хозяин Range Rover назвал свою версию поджога автомобиля

сегодня 11:25 Авто 0 Коммент.

Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

сегодня 11:16 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

сегодня 10:06 Хроника 1 Коммент.

Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево

сегодня 09:45 Хроника 0 Коммент.

С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с параплана

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 4 сентября: дождь и немного солнца

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

Рубрика: общество

04.09.2019 15:19

Скриншот с сайта 2gis

В связи с проведением полумарафона имени Александра Раевича 7 сентября по некоторым улицам будет запрещён проезд автомобилей; центр города будет пешеходным с 9 до 18 часов.

Движение автотранспорта будет перекрыто 7 сентября. Как сообщили в мэрии Новосибирска это связано с проведением полумарафона имени Александра Раевича.

Как ранее рассказал Сиб.фм, в субботу, 7 сентября в Новосибирске состоится грандиозный спортивный праздник

В мэрии предупредили, что на время мероприятий будут полностью перекрыты для движения центральные улицы Новосибирска.

Красный проспект от улицы Гоголя до улицы Советской;
улица Ядринцевская от улицы Мичурина до Красного проспекта;
улица Депутатская от улицы Серебренниковской до Красного проспекта;
Вокзальная магистраль от проспекта Димитрова до улицы Советской;
улица Орджоникидзе от улицы Советской до улицы Мичурина;
улица Ленина от улицы Советской до площади Ленина;
улица Щетинкина на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской;
улица Максима Горького от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
Октябрьская магистраль от улицы Каменской до Красного проспекта;
улица Кирова на участке от улицы Восход до улицы Каменской;
улица Чаплыгина от улицы Советской до Красного проспекта;
улица Октябрьская от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
улица Коммунистическая от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
улица Свердлова от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
улица Сибревкома ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
улица Спартака на участке от улицы Советской до Красного проспекта;
улица Каинская от улицы Серебренниковской до Красного проспекта.

В связи с этим изменится движение общественного пассажирского транспорта.

Автобусы:

№ 8, № 21, № 54: автовокзал, улица Советская, Вокзальная магистраль;
№9 5: улица Фрунзе, улица Семьи Шамшиных, улица Гоголя, Красный проспект;
№ 18: улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Гоголя;
№5, № 28: автовокзал, улица Советская, улица Гоголя, Красный проспект;
№ 13: автовокзал, улица Советская, улица Гоголя, Красный проспект, улица Писарева, улица Ипподромская, улица Танковая, улица Богдана Хмельницкого;
№ 41: автовокзал, улица Советская, улица Гоголя, улица Кошурникова, проспект Дзержинского;
№97, № 98: улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Гоголя, Красный проспект;
№ 31: Вокзальная магистраль, улица Советская, автовокзал, улица Ипподромская, улица Военная, далее;
№ 75: улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, Вокзальная магистраль.

Маршрутные такси:

№ 1: улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, Вокзальная магистраль;
№ 2: улица Челюскинцев, улица Гоголя, улица Семьи Шамшиных, улица Фрунзе;
№8, № 44, № 44а, № 45: Вокзальная магистраль, улица Советская, автовокзал, улица Большевистская, улица Восход, улица Кирова;
№ 51: Вокзальная магистраль, улица Советская, улица Гоголя, улица Семьи Шамшиных, улица Военная;
№ 16: улица Бориса Богаткова, улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, Красный проспект, автовокзал — конечный остановочный пункт.

Троллейбусы:

№ 5: улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Нарымская, правый поворот на улица Дуси Ковальчук, площадь Калинина. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на улица Гоголя, площадь Лунинцев, улица Нарымская, улица Советская, автовокзал, улица Большевистская, улица Восход, улица Кирова;
№ 10: улица Бориса Богаткова, улица Кирова, улица Восход, улица Большевистская, автовокзал, конечный остановочный пункт;
№ 13: улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Нарымская, правый поворот на улицу Дуси Ковальчук, площадь Калинина, улица Дуси Ковальчук, улица Богдана Хмельницкого. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на улицу Гоголя, площадь Лунинцев, улица Нарымская, улица Советская, автовокзал, улица Большевистская, станция метро «Речной вокзал»;
№ 29: улица Большевистская, автовокзал, улица Советская, улица Нарымская, правый поворот на улицу Дуси Ковальчук, площадь Калинина. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на улицу Гоголя, площадь Лунинцев, улица Нарымская, улица Советская, автовокзал, улица Большевистская;
№ 36 – будет закрыт.

Напомним, 23 июля стало известно о перекрытии улиц Автогенной и Александра Невского.

Анатолий Якимов

Теги: транспорт автомобили бег Новосибирск движение

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

«Гангстерские разборки»: хозяин Range Rover назвал свою версию поджога автомобиля

сегодня 11:25 Авто 0 Коммент.

Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

сегодня 11:16 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

сегодня 10:06 Хроника 1 Коммент.

Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево

сегодня 09:45 Хроника 0 Коммент.

С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с параплана

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 4 сентября: дождь и немного солнца

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.06.2019

События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь

Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...

Читать далее
Image
13.06.2019

События выходных: потепление, «Снайперы» и дискотека Евросоюза

Как пережить остывшие батареи ...

Читать далее
Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
14.12.2018

Погоня за солнцем и лайками

15 локаций от Дубая до Сеула, где можно ...

Читать далее
Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее

Новости по теме

Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства сегодня 16:12

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон д...

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим