Картину с изображением Иисуса продаёт новосибирец за два миллиона рублей

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Картину с изображением Иисуса продаёт новосибирец за два миллиона рублейРубрика: общество
05.09.2019 07:05
Фото с сайта avito.ru
Произведение было создано в 1975 году русским художником; винтажная рамка нуждается в ремонте.
Картину «Иисус» продают в Новосибирске за 2 миллиона рублей. Объявление продавец разместил на сайте avito.ru.
Автор утверждает, что картина нарисована русским художником А. Г. Шевелевым в Санкт-Петербурге примерно в 1975 году. На фото даже можно увидеть подпись автора внизу изображения. Произведение выполнено маслом на оргалите (толстом прессованном картоне, применяемом в строительстве – прим. Сиб.фм).
Картина вставлена в рамку от винтажного зеркала. Автор уточняет, что рама нуждается в ремонте.
Это уже не первый подобный товар от этого продавца. Он выставил на продажу портрет Джона Леннона, которую тоже написал Шевелев. Изображение известного музыканта обойдётся новосибирцам также в 2 миллиона рублей.
Кроме того, автор уточняет, что осуществляет доставку товаров на дом по индивидуальной договорённости.
Напомним, в мае 2019 года жительница Новосибирска продавала картину за 50 миллионов рублей.
Дарья Мелехова
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