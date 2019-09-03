Картину с изображением Иисуса продаёт новосибирец за два миллиона рублей

Фото с сайта avito.ru

Произведение было создано в 1975 году русским художником; винтажная рамка нуждается в ремонте.

Картину «Иисус» продают в Новосибирске за 2 миллиона рублей. Объявление продавец разместил на сайте avito.ru.

Автор утверждает, что картина нарисована русским художником А. Г. Шевелевым в Санкт-Петербурге примерно в 1975 году. На фото даже можно увидеть подпись автора внизу изображения. Произведение выполнено маслом на оргалите (толстом прессованном картоне, применяемом в строительстве – прим. Сиб.фм).

Картина вставлена в рамку от винтажного зеркала. Автор уточняет, что рама нуждается в ремонте.

Это уже не первый подобный товар от этого продавца. Он выставил на продажу портрет Джона Леннона, которую тоже написал Шевелев. Изображение известного музыканта обойдётся новосибирцам также в 2 миллиона рублей.

Кроме того, автор уточняет, что осуществляет доставку товаров на дом по индивидуальной договорённости.

Напомним, в мае 2019 года жительница Новосибирска продавала картину за 50 миллионов рублей.