Когда включат отопление в Новосибирске

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Когда включат отопление в НовосибирскеРубрика: общество
04.09.2019 14:07
фото с сайта pixabay.com
Многие жители города стали жаловаться на холод в домах; батареи включат лишь когда на улице несколько дней продержится температура +8.
В Новосибирске отопительный сезон начнётся в сентябре, когда температура воздуха продержится несколько дней у отметки +8 градусов. Точно сказать, когда включат батареи в жилых домах, пока невозможно, так как департамент ЖКХ ещё не назвал конкретную дату.
По данным сайта Gismeteo, в Новосибирске значительно похолодает уже в двадцатых числах сентября. В прошлом году отопление включили как раз примерно в это же время, поэтому вполне вероятно, что к концу месяца батареи в многоквартирных домах снова станут горячими. Однако окончательное решение всё равно остаётся за мэрией города.
Сначала тепло дадут социально значимым объектам: детским садам, школам и больницам. И только затем постепенно начнут подключать жилые дома.
Напомним, в середине июля стало известно, что департамент по тарифам через суд пытался отменить решение о повышении тарифов на тепло.
Никита Минин
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