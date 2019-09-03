Лента новостейПредложить новость
Экс-претендент на должность мэра Новосибирска открыл магазин для геев в Берлине
Красноярские хирурги спасли нуждающегося в срочной пересадке сердца мужчину
Картину с изображением Иисуса продаёт новосибирец за два миллиона рублей
Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр
Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Красноярские хирурги спасли нуждающегося в срочной пересадке сердца мужчинуРубрика: общество
05.09.2019 07:28
Фото с сайта Pixabay.com
У молодого человека ухудшилось состояние после пневмонии, из-за чего его перевели в реанимацию; донорский орган пришлось ждать месяц.
Красноярские врачи спасли мужчину, которому требовалась срочная пересадка сердца. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.
Мужчина обратился в поликлинику в начале июля с жалобами на пониженное давление, отёки и одышку. Врачи обнаружили одну из стадий сердечной недостаточности, при которой требуется срочная пересадка сердца. Мужчину экстренно госпитализировали, однако необходимого органа в клинике не было.
Позднее стало известно, что состояние пациента обусловлено осложнениями после пневмонии.
Спустя месяц в клинику доставили необходимый донорский орган из Краевой клинической больницы, и мужчине сделали операцию. Сейчас врачи выписали пациента, и он отправился домой.
Напомним, в августе 2019 года женщину с редкой формой заболевания аппендикса спасли в Кузбассе.
Дарья Мелехова
Комментарии
Лента новостей
Экс-претендент на должность мэра Новосибирска открыл магазин для геев в Берлине
Красноярские хирурги спасли нуждающегося в срочной пересадке сердца мужчину
Картину с изображением Иисуса продаёт новосибирец за два миллиона рублей
Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр
Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Право на дым
Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...
Небо останется синим
Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...
Новости по теме
Популярное