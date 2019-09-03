Красноярские хирурги спасли нуждающегося в срочной пересадке сердца мужчину

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У молодого человека ухудшилось состояние после пневмонии, из-за чего его перевели в реанимацию; донорский орган пришлось ждать месяц.

Красноярские врачи спасли мужчину, которому требовалась срочная пересадка сердца. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Мужчина обратился в поликлинику в начале июля с жалобами на пониженное давление, отёки и одышку. Врачи обнаружили одну из стадий сердечной недостаточности, при которой требуется срочная пересадка сердца. Мужчину экстренно госпитализировали, однако необходимого органа в клинике не было.

Позднее стало известно, что состояние пациента обусловлено осложнениями после пневмонии.

Спустя месяц в клинику доставили необходимый донорский орган из Краевой клинической больницы, и мужчине сделали операцию. Сейчас врачи выписали пациента, и он отправился домой.

Напомним, в августе 2019 года женщину с редкой формой заболевания аппендикса спасли в Кузбассе.