Красотки в небе: сибирячки зависли в воздухе ради эффектных фото

фото notayulia и _olga_guseva в Instagram

Фотосессия в «невесомости» прошла под Новосибирском; чтобы поднять девушек в воздух, потребовалась автовышка.

Жительницы Новосибирска устроили захватывающую дух фотосессию с полотнами: девушки зависли в воздухе на большой высоте, чтобы сделать потрясающие кадры. Получившиеся снимки сибирячки выложили на своих страницах в социальной сети Instagram.

«Идея фотосессии принадлежит Марии Хромовой, нашему тренеру по воздушным полотнам. В проекте приняли участие восемь-девять девушек. Фотографировал нас новосибирский фотограф Михаил Решетников. Съемка длилась больше трёх часов», – рассказала Сиб.фм Ольга Гусева, которая приняла участие в фотосессии.

Кадры сделаны в поле недалеко от Кольцова. Чтобы поднять девушек в воздух, специально наняли автовышку: техника находилась в поле на протяжении всей фотосессии. Стоимость аренды крана девушки поделили между собой, поэтому вышло не столь затратно.

«Мне не было страшно, я уже давно привыкла к такой нагрузке: занимаюсь гимнастикой на воздушных полотнах уже четыре года. За это время учишься доверять своим рукам. Единственное, кран нас поднимал на высоту 11-12 метров, тогда как в тренировочном зале потолок находится на уровне пяти метров. Да и страховки никакой не было. Но я держалась крепко», – отметила Ольга.

Фотосессия не оставила равнодушными пользователей соцсетей:

«У меня нет слов! Очень красиво».

«Это просто совершенство!».

Напомним, 30 августа отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском.