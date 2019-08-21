Красотки в небе: сибирячки зависли в воздухе ради эффектных фото

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Красотки в небе: сибирячки зависли в воздухе ради эффектных фотоРубрика: общество, культура
04.09.2019 17:49
фото notayulia и _olga_guseva в Instagram
Фотосессия в «невесомости» прошла под Новосибирском; чтобы поднять девушек в воздух, потребовалась автовышка.
Жительницы Новосибирска устроили захватывающую дух фотосессию с полотнами: девушки зависли в воздухе на большой высоте, чтобы сделать потрясающие кадры. Получившиеся снимки сибирячки выложили на своих страницах в социальной сети Instagram.
«Идея фотосессии принадлежит Марии Хромовой, нашему тренеру по воздушным полотнам. В проекте приняли участие восемь-девять девушек. Фотографировал нас новосибирский фотограф Михаил Решетников. Съемка длилась больше трёх часов», – рассказала Сиб.фм Ольга Гусева, которая приняла участие в фотосессии.
Кадры сделаны в поле недалеко от Кольцова. Чтобы поднять девушек в воздух, специально наняли автовышку: техника находилась в поле на протяжении всей фотосессии. Стоимость аренды крана девушки поделили между собой, поэтому вышло не столь затратно.
«Мне не было страшно, я уже давно привыкла к такой нагрузке: занимаюсь гимнастикой на воздушных полотнах уже четыре года. За это время учишься доверять своим рукам. Единственное, кран нас поднимал на высоту 11-12 метров, тогда как в тренировочном зале потолок находится на уровне пяти метров. Да и страховки никакой не было. Но я держалась крепко», – отметила Ольга.
Фотосессия не оставила равнодушными пользователей соцсетей:
«У меня нет слов! Очень красиво».
«Это просто совершенство!».
Напомним, 30 августа отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском.
Никита Минин
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