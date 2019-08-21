«Наполеоны и русалки» – новосибирец нарисовал карикатуры на кандидатов в мэры

Фото со страницы Олега Викторовича в facebook

Художник показал своё видение претендентов на кресло мэра; ироничные картинки разозлили некоторых кандидатов.

Профессиональный карикатурист, скрывший своё авторство, изобразил кандидатов в мэры Новосибирска в жанре ироничного шаржа. Сегодня, 4 августа, серия рисунков на странице Олега Викторовича вызвала волну юмора в Facebook.

«На карандаш» художника попали 11 из 15 кандидатов, автор заранее прикрыл прямое сходство с реальными людьми, нарисовав глаза без зрачков и добавив круглые носы, как у клоунов. Автор поста Олег Викторович, сам являющийся кандидатом в мэры Новосибирска, поддержал художника.







«Как говорится, не выдержала душа поэта. Но в нашем случае – художника. Прислал мне один мой знакомый шуточные шаржи на кандидатов в мэры, которые лично ему чем-то запомнились. Согласитесь, точно подметил все основные качества, да? А то, что с клоунскими носами... Можно, конечно, было написать, он художник, он так видит. Но нет...» – написал Олег Викторович.

Неназванный автор карикатур решил использовать популярные в масс-культуре архетипы: Наполеон в смирительной рубашке, русалка, «новый русский», «генерал-орденоносец», любительница селфи и так далее.







За час запись набрала больше тысячи просмотров и десятки комментариев. Пользователи Facebook уже придумали названия персонажам, пытаясь разгадать замысел художника, например «мамка нашего города». К обсуждению карикатур присоединились другие кандидаты в мэры Новосибирска. Рисунки сильно разозлили кандидата от ЛДПР Евгения Лебедева, а кандидат от «Аграрной партии России» Алексей Крестьянов пригрозил автору судом.









Корреспондент Сиб.фм обратился к известным новосибирским художникам и карикатуристам Владимиру Cтепанову, Алексею Медведеву, и Сергею Мосиенко с просьбой найти автора по стилю.

Напомним, 27 августа автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из Новосибирска.