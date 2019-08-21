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«Наполеоны и русалки» – новосибирец нарисовал карикатуры на кандидатов в мэры

Рубрика: политика

04.09.2019 12:57

Фото со страницы Олега Викторовича в facebook

Художник показал своё видение претендентов на кресло мэра; ироничные картинки разозлили некоторых кандидатов.

Профессиональный карикатурист, скрывший своё авторство, изобразил кандидатов в мэры Новосибирска в жанре ироничного шаржа. Сегодня, 4 августа, серия рисунков на странице Олега Викторовича вызвала волну юмора в Facebook.

«На карандаш» художника попали 11 из 15 кандидатов, автор заранее прикрыл прямое сходство с реальными людьми, нарисовав глаза без зрачков и добавив круглые носы, как у клоунов. Автор поста Олег Викторович, сам являющийся кандидатом в мэры Новосибирска, поддержал художника.

«Как говорится, не выдержала душа поэта. Но в нашем случае – художника. Прислал мне один мой знакомый шуточные шаржи на кандидатов в мэры, которые лично ему чем-то запомнились. Согласитесь, точно подметил все основные качества, да? А то, что с клоунскими носами... Можно, конечно, было написать, он художник, он так видит. Но нет...» – написал Олег Викторович.

Неназванный автор карикатур решил использовать популярные в масс-культуре архетипы: Наполеон в смирительной рубашке, русалка, «новый русский», «генерал-орденоносец», любительница селфи и так далее. 

За час запись набрала больше тысячи просмотров и десятки комментариев. Пользователи Facebook уже придумали названия персонажам, пытаясь разгадать замысел художника, например «мамка нашего города». К обсуждению карикатур присоединились другие кандидаты в мэры Новосибирска. Рисунки сильно разозлили кандидата от ЛДПР Евгения Лебедева, а кандидат от «Аграрной партии России» Алексей Крестьянов пригрозил автору судом.

Корреспондент Сиб.фм обратился к известным новосибирским художникам и карикатуристам Владимиру Cтепанову, Алексею Медведеву, и Сергею Мосиенко с просьбой найти автора по стилю.

Напомним, 27 августа автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из Новосибирска.

Никита Манько

Теги: юмор художники мэр выборы

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Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

«Гангстерские разборки»: хозяин Range Rover назвал свою версию поджога автомобиля

сегодня 11:25 Авто 0 Коммент.

Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

сегодня 11:16 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

сегодня 10:06 Хроника 1 Коммент.

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С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с параплана

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сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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