Нелегальные золотодобытчики насмерть отравились угарным газом в Сибири

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Нелегальные золотодобытчики насмерть отравились угарным газом в СибириРубрика: проиcшествия
04.09.2019 11:52
Фото с сайта pixabay.com
В Красноярском крае нашли тела двух мужчин в яме; по версии следствия, они незаконно добывали золото.
Обстоятельства смерти двух мужчин выясняют следователи СУ СКР по Красноярскому краю. Об этом сообщает сайт ведомства.
Как стало известно, в ста километрах от села Каратузского Красноярского края в шестиметровой яме охотниками были обнаружены два тела. Прибывшие на место следователи установили, что на дне ямы работала бензиновая водяная помпа, откачивающая грунтовые воды. При этом выделялся угарный газ.
Следователи установили, что один их погибших проживал в Абакане, другой – в Минусинске. По версии следствия, мужчины занимались незаконной добычей золота. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом.
Для установления точных причин гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Напомним, в феврале угарным газом в Бийске отравилась семья с двумя детьми.
Анатолий Якимов
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