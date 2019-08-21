Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

Фото Станислав Ольховиков

Фото администрации Кировского района столицы Сибири быстро распространилось в интернете; пользователи задают один вопрос: «Чей флаг на здании»?

Очередной скандал с перепутанными флагами произошёл в Новосибирске. На этот раз «отличились» сотрудники администрации Кировского района.

«Фото было сделано 2 сентября в День знаний», – рассказал автор фото Станислав Ольховиков корреспонденту Сиб.фм.

По его словам, ошибку заметил сын друга – первоклассник Лев. Они вместе гуляли с детьми, отмечая День знаний.

На фото видно, что российский флаг перевёрнут – вместо бело-сине-красного стяга над администрацией Кировского района размещён красно-сине-белый. Это символ Республики Сербской, государства, существовавшего с 1992 по 1995 годы.

Уже 4 сентября в 12:00 комментаторы под постом сообщили, что флаг перевернули и над зданием Кировской администрации гордо реет флаг России.

Напомним, 12 июля дипломы с неправильным российским флагом вручили новосибирским компаниям.