Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

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Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района НовосибирскаРубрика: общество
04.09.2019 13:49
Фото Станислав Ольховиков
Фото администрации Кировского района столицы Сибири быстро распространилось в интернете; пользователи задают один вопрос: «Чей флаг на здании»?
Очередной скандал с перепутанными флагами произошёл в Новосибирске. На этот раз «отличились» сотрудники администрации Кировского района.
«Фото было сделано 2 сентября в День знаний», – рассказал автор фото Станислав Ольховиков корреспонденту Сиб.фм.
По его словам, ошибку заметил сын друга – первоклассник Лев. Они вместе гуляли с детьми, отмечая День знаний.
На фото видно, что российский флаг перевёрнут – вместо бело-сине-красного стяга над администрацией Кировского района размещён красно-сине-белый. Это символ Республики Сербской, государства, существовавшего с 1992 по 1995 годы.
Уже 4 сентября в 12:00 комментаторы под постом сообщили, что флаг перевернули и над зданием Кировской администрации гордо реет флаг России.
Напомним, 12 июля дипломы с неправильным российским флагом вручили новосибирским компаниям.
Анатолий Якимов
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