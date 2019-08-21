Новая квартира с дырой в потолке досталась новосибирцам

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Новая квартира с дырой в потолке досталась новосибирцамРубрика: общество
04.09.2019 20:42
Фото с novosibirsk.flamp.ru
Семья купила квартиру в ещё строящемся доме; во время приёма квартиры они увидели массу недочётов.
Новосибирцы получили квартиру в строящемся доме с массой недочётов. Своё негодование они выразили в отзыве на портале Flamp, который был опубликован сегодня, 4 сентября.
Семья купила квартиру в ЖК «Лето» и пару дней назад, 2 сентября, их пригласили на приём квартиры после отделки. От увиденного у новосибирцев не было слов. Сначала их глаз упал на дырку в натяжном потолке, после чего, заглянув в ванную комнату, будущие жильцы обнаружили оторванную плитку.
«Видимо не влезала ванна, и проще было оторвать все!», – возмущается автор отзыва.
Также новосибирцы заметили на окнах следы монтажной пены, отошедшие швы на обоях и многое другое. Сейчас строителям предстоит устранить все проблемы в течение 30 дней, чтобы семья смогла въехать в квартиру.
В комментариях люди уверяют автора, что строительная компания, занимающаяся ЖК «Лето» хорошая и всегда старается сделать всё качественно, поэтому недочёты точно будут устранены в срок. Но будущие жильцы комплекса уже начинают сомневаться в этом.
Напомним, в августе 2019 года жительница Новосибирска перестала выходить на улицу после неудачного окрашивания бровей.
Дарья Мелехова
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