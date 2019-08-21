Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр

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Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игрРубрика: общество
04.09.2019 19:54
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
Жители новостроек возле военного городка годами бьются за снос аварийных зданий; в опасных помещениях любят играть дети.
Дети устроили игры в заброшенном здании с рухнувшей крышей на территории военного городка. Сегодня, 4 сентября местный житель Евгений Лубских предупредил о возможной трагедии в городском паблике «АСТ-54».
Очевидец заснял детей, играющих в заброшенном здании дома по адресу Военная, 18. По словам Евгения Лубских, жильцы близлежащих домов неоднократно жаловались в администрацию Октябрьского района и мэрию Новосибирска на ветхие перекрытия, которые любой момент могут рухнуть.
Местные жители просили снести здание или закрыть входы и выходы от детей, которые «несмотря на запреты, так и рвутся внутрь».
По данным подписчиков «АСТ-54», на кадрах здание казармы ныне расформированного парка боевых машин, сейчас земля с ветхими зданиями принадлежит министерству обороны. Некоторые комментаторы заметили, что обращаться к городским властям бесполезно и нужно искать ответственных за содержание в военном городке.
Напомним, 15 июня прокуратура вынесла представление управляющему опасного долгостроя в Новосибирске.
Никита Манько
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