Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Жители новостроек возле военного городка годами бьются за снос аварийных зданий; в опасных помещениях любят играть дети.

Дети устроили игры в заброшенном здании с рухнувшей крышей на территории военного городка. Сегодня, 4 сентября местный житель Евгений Лубских предупредил о возможной трагедии в городском паблике «АСТ-54».

Очевидец заснял детей, играющих в заброшенном здании дома по адресу Военная, 18. По словам Евгения Лубских, жильцы близлежащих домов неоднократно жаловались в администрацию Октябрьского района и мэрию Новосибирска на ветхие перекрытия, которые любой момент могут рухнуть.

Местные жители просили снести здание или закрыть входы и выходы от детей, которые «несмотря на запреты, так и рвутся внутрь».

По данным подписчиков «АСТ-54», на кадрах здание казармы ныне расформированного парка боевых машин, сейчас земля с ветхими зданиями принадлежит министерству обороны. Некоторые комментаторы заметили, что обращаться к городским властям бесполезно и нужно искать ответственных за содержание в военном городке.

Напомним, 15 июня прокуратура вынесла представление управляющему опасного долгостроя в Новосибирске.