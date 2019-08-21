Новосибирск перестал быть «кузницей кадров» для российского IT

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Новосибирск перестал быть «кузницей кадров» для российского ITРубрика: общество
04.09.2019 20:20
Фото из архива Сиб.фм
Новосибирск уступил Ростову и Екатеринбургу по количеству специальностей в вузах и востребованности выпускников; рейтинг не учитывал Москву и Санкт-Петербург.
Новосибирск занял третье место во всероссийском рейтинге кадрового потенциала в сфере ИКТ. На днях компания Accenture опубликовала результаты трёхмесячного исследования IT Skills Index в 18 городах России.
Рейтинг не включал Москву и Санкт-Петербург, эксперты рассматривали три критерия: подготовка ИКТ-специалистов, рынок ИКТ-кадров и спрос на них со стороны компаний.
Пять первых строчек рейтинга заняли Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Челябинск и Воронеж. Шестым городом оказался Ставрополь, затем Пенза, Уфа, Волгоград, Саратов, Екатеринбург, Пермь, Калининград. Новосибирск занял 14-е место, обойдя Нижний Новгород, Тверь и Омск.
Притом по количеству вузов, обучающих ИКТ-специалистов Новосибирск занял пятое место (11 вузов). По количеству выпускников с IT-образованием Новосибирск занял четвёртое место, уступив Казани, Ростову-на-Дону и Екатеринбургу.
Четверть выпускников- «айтишников» из Новосибирска переезжает в другие города, уверены составители исследования. Самый высокий процент миграции обнаружили в Омске и в Твери.
«Речь идет о разработчиках приложений на различных языках программирования, специалистах по информационной безопасности, DevOps-инженерах, системных администраторах, администраторах баз данных, математических специальностях», — прокомментировал директор Accenture Олег Чернышев.
Напомним, с 3 сентября вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосибирске.
Никита Манько
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