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Новосибирск перестал быть «кузницей кадров» для российского IT

Рубрика: общество

04.09.2019 20:20

Фото из архива Сиб.фм

Новосибирск уступил Ростову и Екатеринбургу по количеству специальностей в вузах и востребованности выпускников; рейтинг не учитывал Москву и Санкт-Петербург.

Новосибирск занял третье место во всероссийском рейтинге кадрового потенциала в сфере ИКТ. На днях компания Accenture опубликовала результаты трёхмесячного исследования IT Skills Index в 18 городах России.

Рейтинг не включал Москву и Санкт-Петербург, эксперты рассматривали три критерия: подготовка ИКТ-специалистов, рынок ИКТ-кадров и спрос на них со стороны компаний.

Пять первых строчек рейтинга заняли Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Челябинск и Воронеж. Шестым городом оказался Ставрополь, затем Пенза, Уфа, Волгоград, Саратов, Екатеринбург, Пермь, Калининград. Новосибирск занял 14-е место, обойдя Нижний Новгород, Тверь и Омск.

Притом по количеству вузов, обучающих ИКТ-специалистов Новосибирск занял пятое место (11 вузов). По количеству выпускников с IT-образованием Новосибирск занял четвёртое место, уступив Казани, Ростову-на-Дону и Екатеринбургу. 

Четверть выпускников- «айтишников» из Новосибирска переезжает в другие города, уверены составители исследования. Самый высокий процент миграции обнаружили в Омске и в Твери.

«Речь идет о разработчиках приложений на различных языках программирования, специалистах по информационной безопасности, DevOps-инженерах, системных администраторах, администраторах баз данных, математических специальностях», — прокомментировал директор Accenture Олег Чернышев.

Напомним, с 3 сентября вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: IT рейтинги работа образование

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сегодня 17:24 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетний мальчик погиб от удара током

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сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:32 Афиша 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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