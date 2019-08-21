Новосибирцы смогут выиграть земельный участок на фестивале «Жить на природе»

фото коттеджного посёлка «Клевер»

В Новосибирске 15 сентября пройдёт семейное мероприятие на свежем воздухе; гостей торжества ждут вкусные угощения, конкурсы и музыкальный фестиваль.

Популярность загородной недвижимости вблизи Новосибирска растёт с каждым годом. Многие жители мегаполиса мечтают начать новую жизнь вдали от загрязнённого воздуха, шума машин и серых зданий. Да и бешеный темп развития столицы Сибири сильно утомляет, что заставляет задуматься о поиске более тихого и уютного местечка.

Окунуться в такой образ жизни сможет любой желающий на празднике «Жить на природе» 15 сентября. Семейное мероприятие пройдёт в 35 минутах езды от центра Новосибирска в коттеджном посёлке «Клевер», который выступил организатором праздника вместе с редакцией Сиб.фм.

Что ждёт гостей мероприятия? Прежде всего новосибирцам предложат принять участие в строительных мастер-классах. На них всех желающих научат строить и ремонтировать дома. Пока мужчины будут заняты в такой «школе ремонта», женщины с детьми смогут от души повеселиться на увлекательных конкурсах. Для маленьких ребятишек также приготовлена целая развлекательная программа с профессиональными аниматорами. В дополнение ко всему на празднике будет действовать специальная площадка, на которой с помощью аквагрима ребёнок сможет превратиться в кого пожелает.

Проголодавшихся новосибирцев будет ждать пикник на свежем воздухе, где можно будет попробовать самые вкусные угощения. А в конце мероприятия для всех гостей пройдёт настоящий музыкальный фестиваль, на котором каждый сможет отдохнуть и посмотреть выступления известных творческих коллективов.

Но самый главный сюрприз – розыгрыш земельного участка в коттеджном посёлке «Клевер». Что нужно сделать, чтобы оказаться тем самым счастливым владельцем загородной территории? Просто подать свою заявку на участие в розыгрыше и 15 сентября присутствовать на празднике. Любой может испытать свою удачу!

Напомним, 31 августа новосибирцы преобразили сквер за НОВАТом в рамках акции «Посади своё дерево».