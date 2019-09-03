Отчим привязал пасынка к балке и закрыл одного на чердаке в Алтайском крае

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Перед тем как оставить ребёнка в одиночестве, он избил его шлангом; мальчика спасли соседи.

Мужчина привязал несовершеннолетнего пасынка к балке на чердаке и оставил одного, сообщили на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2013 года мужчина один воспитывал 13-летнего сына от первого брака. В 2017 году он решил наказать сына и стал избивать его шлангом, после чего завёл его на чердак, привязал к балке на крыше дома и закрыл ребёнка в помещении, а сам ушёл. Мальчик не мог двигаться, однако на крик пострадавшего о помощи пришли соседи и спасли ребёнка.

Во время расследования сотрудники правоохранительных органов передали ребёнка от отчима родному отцу. В разговоре со следователями осуждённый частично признал вину, но утверждал, что это были просто воспитательные меры. Однако суд признал его виновным и приговорил к трём годам лишения свободы.

Напомним, в июле 2019 года отчим пять лет насиловал троих девочек в Кемеровской области.