Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске

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Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
04.09.2019 19:02
Скриншот с сайта Google Maps
Рабочий вступился за женщину и зарезал алкоголика; двухэтажки на «Саде Мичуринцев» часто стал фигурировать в сводках убийств и тяжких преступлений.
Житель Новосибирска признал вину в убийстве гостя, который обидел бывшую подругу на глазах хозяина. Сегодня, 4 сентября в прокуратуре Октябрьского района сообщили о результатах прений по уголовному делу.
Убийство произошло 3 июня в одной из квартир ветхого двухэтажного дома на остановке «Сад Мичуринцев». Согласно материалам дела, 36-летний мастер-отделочник, безработный алкоголик и бывшая сожительница потерпевшего распивали спиртное. На третий день гости начали ссориться между собой и хозяин квартиры вступился за женщину.
Потерпевший переключил агрессию на отделочника, оскорбил его и попытался ударить по лицу. В ответ рабочий схватил нож и нанёс не менее 10 ударов в жизненно важные органы, в результате чего гость скончался до приезда скорой. По приезду полиции подсудимый сознался в убийстве и написал явку с повинной.
«Обвиняемый частично признал вину, указав, что совершил содеянное в рамках необходимой самообороны. На следствии он демонстрировал царапину, якобы нанесённую потерпевшим. Представителей потерпевшего на суде не было, мужчина вёл маргинальный образ жизни и злоупотреблял спиртным. Мы запросили девять лет и десять месяцев колонии строгого режима», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Октябрьского района Артём Булгаков.
Подсудимый также злоупотреблял спиртным и часто приглашал к себе компании маргинальных граждан, уточнили в ведомстве.
Несколько десятков двухэтажных ветхих домов в районе «Сада Мичуринцев», на пересечении улиц Никитина и Кошурникова нередко фигурируют в сводках полиции. Ранее в июле полиция объявила в розыск рыжего толстяка без зуба за тяжкое преступление против несовершеннолетнего, совершённого 1 июля у соседнего дома.
Напомним, 23 августа домашний тиран с Востока был осуждён за убийство жены при детях.
Никита Манько
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