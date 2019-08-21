Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

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Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
04.09.2019 10:24
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Водитель Audi не заметил ребёнка на пешеходном переходе; школьница в больнице.
Сегодня утром водитель автомобиля Audi двигался по улице Промышленной. При повороте налево он совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в зоне действия регулируемого пешеходного перехода.
В результате наезда ребёнок получил вывих и ушиб бедра, а также ушиб внутренних органов. Девочку доставили в больницу, сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Напомним, 2 сентября в Новосибирске дама-водитель сбила пятилетнего ребёнка на самокате.
Татьяна Картавых
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