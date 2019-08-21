По всей голове нет пучков волос: парикмахер довёл сибирячку до истерики

3 балла
+15
66.91 73.2
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

«Гангстерские разборки»: хозяин Range Rover назвал свою версию поджога автомобиля

сегодня 11:25 Авто 0 Коммент.

Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

сегодня 11:16 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

сегодня 10:06 Хроника 1 Коммент.

Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево

сегодня 09:45 Хроника 0 Коммент.

С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с параплана

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 4 сентября: дождь и немного солнца

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

По всей голове нет пучков волос: парикмахер довёл сибирячку до истерики

Рубрика: общество, woman

04.09.2019 13:59

фото пользователя meri.boston.86 с портала Flamp.ru

Девушка записалась на покраску в салон красоты; теперь ей ещё долго придётся лечить и восстанавливать волосы.

Жительница Новосибирска стала жертвой непрофессиональной работы парикмахера. Своим полным отчаяния отзывом девушка поделилась на портале Flamp.

Автор отзыва записалась на покраску волос в местный салон красоты. Результат предоставленной услуги её не устроил, и мастер пообещал всё исправить за свой счёт. Придя в назначенный день в эту же парикмахерскую, девушка стала замечать, что с её волосами происходит что-то странное.

«Без конца мажет и мажет мне волосы. Ну я мастер другой области, поэтому думала так и надо. Как дело подошло к сушке волос. Я начала замечать что мои волосы как то подозрительно себя ведут, идет дымок», – пишет расстроенная сибиряка (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Девушка решила поехать в другой салон. Там стилисты посмеялись над тем «адом», что творился у сибирячки на голове, однако вызвались попробовать всё исправить. 

«Но когда я села в кресло, было уже не до смеха. У меня по всей голове нет пучков волос. Вот тогда у меня была в прямом смысле истерика», – делится впечатлениями недовольная клиентка.

Теперь девушке предстоит пройти длительный курс по лечению и восстановлению волос. Тем, кто увидит её отзыв, она советует беречь свою красоту и более тщательно выбирать парикмахеров.

Напомним, 3 сентября стало известно, что неудачная укладка обернулась для сибирячки катастрофой.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область волосы парикмахерская

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

«Гангстерские разборки»: хозяин Range Rover назвал свою версию поджога автомобиля

сегодня 11:25 Авто 0 Коммент.

Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

сегодня 11:16 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

сегодня 10:06 Хроника 1 Коммент.

Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево

сегодня 09:45 Хроника 0 Коммент.

С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с параплана

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 4 сентября: дождь и немного солнца

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Читать далее

Новости по теме

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России сегодня 14:43 Когда включат отопление в Новосибирске сегодня 14:07

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон д...

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим