По всей голове нет пучков волос: парикмахер довёл сибирячку до истерики

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По всей голове нет пучков волос: парикмахер довёл сибирячку до истерикиРубрика: общество, woman
04.09.2019 13:59
фото пользователя meri.boston.86 с портала Flamp.ru
Девушка записалась на покраску в салон красоты; теперь ей ещё долго придётся лечить и восстанавливать волосы.
Жительница Новосибирска стала жертвой непрофессиональной работы парикмахера. Своим полным отчаяния отзывом девушка поделилась на портале Flamp.
Автор отзыва записалась на покраску волос в местный салон красоты. Результат предоставленной услуги её не устроил, и мастер пообещал всё исправить за свой счёт. Придя в назначенный день в эту же парикмахерскую, девушка стала замечать, что с её волосами происходит что-то странное.
«Без конца мажет и мажет мне волосы. Ну я мастер другой области, поэтому думала так и надо. Как дело подошло к сушке волос. Я начала замечать что мои волосы как то подозрительно себя ведут, идет дымок», – пишет расстроенная сибиряка (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Девушка решила поехать в другой салон. Там стилисты посмеялись над тем «адом», что творился у сибирячки на голове, однако вызвались попробовать всё исправить.
«Но когда я села в кресло, было уже не до смеха. У меня по всей голове нет пучков волос. Вот тогда у меня была в прямом смысле истерика», – делится впечатлениями недовольная клиентка.
Теперь девушке предстоит пройти длительный курс по лечению и восстановлению волос. Тем, кто увидит её отзыв, она советует беречь свою красоту и более тщательно выбирать парикмахеров.
Напомним, 3 сентября стало известно, что неудачная укладка обернулась для сибирячки катастрофой.
Никита Минин
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Лента новостей
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