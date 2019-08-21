По всей голове нет пучков волос: парикмахер довёл сибирячку до истерики

фото пользователя meri.boston.86 с портала Flamp.ru

Девушка записалась на покраску в салон красоты; теперь ей ещё долго придётся лечить и восстанавливать волосы.

Жительница Новосибирска стала жертвой непрофессиональной работы парикмахера. Своим полным отчаяния отзывом девушка поделилась на портале Flamp.

Автор отзыва записалась на покраску волос в местный салон красоты. Результат предоставленной услуги её не устроил, и мастер пообещал всё исправить за свой счёт. Придя в назначенный день в эту же парикмахерскую, девушка стала замечать, что с её волосами происходит что-то странное.

«Без конца мажет и мажет мне волосы. Ну я мастер другой области, поэтому думала так и надо. Как дело подошло к сушке волос. Я начала замечать что мои волосы как то подозрительно себя ведут, идет дымок», – пишет расстроенная сибиряка (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Девушка решила поехать в другой салон. Там стилисты посмеялись над тем «адом», что творился у сибирячки на голове, однако вызвались попробовать всё исправить.

«Но когда я села в кресло, было уже не до смеха. У меня по всей голове нет пучков волос. Вот тогда у меня была в прямом смысле истерика», – делится впечатлениями недовольная клиентка.

Теперь девушке предстоит пройти длительный курс по лечению и восстановлению волос. Тем, кто увидит её отзыв, она советует беречь свою красоту и более тщательно выбирать парикмахеров.

Напомним, 3 сентября стало известно, что неудачная укладка обернулась для сибирячки катастрофой.