«Победа» запустит рейсы из Новосибирска в Таиланд и на Хайнань

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«Победа» запустит рейсы из Новосибирска в Таиланд и на ХайнаньРубрика: общество
04.09.2019 11:39
Фото с сайта jetphotos.com
Росавиация в конце августа допустила российского лоукостера на маршруты в Таиланд; самолёты «Победы» будут летать из Красноярска и Новосибирска в аэропорт Утапао.
В ближайшее время перелёты из Новосибирска в Таиланд должны немного подешеветь. По маршруту Толмачёво – Утапао будут летать самолёты авиакомпании «Победа». Как сказано в приказе Росавиации от 27 августа, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. В этом же приказе есть строка о том, что российский лоукостер будет летать из столицы Сибири трижды в неделю на китайский остров Хайнань.
В настоящее время самолёты «Победы» совершают рейсы из Новосибирска в московский аэропорт Внуково и Сочи (до 28 сентября – прим. Сиб.фм). В летний период – в Анапу, а в осенне-зимний – в Санкт-Петербург.
Как рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник службы авиационной коммерческой деятельности аэропорта Толмачёво Игорь Леонтьев, направления Новосибирск – Таиланд и Новосибирск – Хайнань больше относятся к зимнему периоду.
«Скорее всего, в приказе Росавиации речь идёт о маршрутах полетной программы зимнего периода, которая находится сейчас в стадии формирования», – уточнил Игорь Леонтьев.
В тоже время, как рассказал в одном из интервью представитель компании по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзензис, обычно, если на конкретном маршруте становится меньше авиакомпаний, цены растут, и наоборот.
По маршруту Новосибирск – Таиланд регулярные рейсы совершает авиакомпания S7 в Бангкок и Пхукет. При этом в Утапао и китайский город Санья летают только чартеры.
Напомним, 24 июля стало известно, что кемеровские власти ищут авиаперевозчика по маршрутам Новосибирск – Кемерово и Новосибирск – Новокузнецк.
Анатолий Якимов
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