Погода в Новосибирске 4 сентября: дождь и немного солнца

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Затяжные дожди и похолодание пришло в Новосибирск; по прогнозам синоптиков, холодная и «мокрая» погода сохранится как минимум до 1 октября.

В среду 4 сентября синоптики обещают дождливую и прохладную погоду. По данным сайта gismeteo.ru в течение дня ожидается облачность с небольшим прояснением и кратковременные осадки.

Температура воздуха днём +12…+17 градусов, ночью столбик термометра покажет +6…+8. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду с порывами до 8-12. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба, в течение дня будет слабо расти.

Наши предки по тому, какой будет погода 4 сентября, определяли характер зимы. Если день солнечный и без осадков, то осень будет тёплой. Если в лесах мало грибов и орехов, то зима ожидается холодной и снежной.

Напомним, 3 сентября, синоптики обещали холодную и дождливую погоду.