Пока ты спал: сибиряк использовал друга для удовлетворения сексуальных потребностей

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Житель Ширинского района совершил действия сексуального характера в отношении знакомого; он причинил тяжкий вред здоровью друга.

В Республике Хакасия 44-летний мужчина воспользовался беспомощностью своего друга, чтобы удовлетворить сексуальные потребности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Как установили правоохранительные органы, в мае этого года потерпевший уснул на диване в доме своего друга после совместного распития спиртных напитков. Его собутыльник решил воспользоваться сильным алкогольным опьянением своего товарища и совершил действия сексуального характера, которые нанесли тяжкий вред здоровью мужчины.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале июня пьяный житель Алтая изнасиловал несовершеннолетнюю.