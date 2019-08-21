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Пока ты спал: сибиряк использовал друга для удовлетворения сексуальных потребностей

Рубрика: проиcшествия

04.09.2019 15:51

фото с сайта pixabay.com

Житель Ширинского района совершил действия сексуального характера в отношении знакомого; он причинил тяжкий вред здоровью друга. 

В Республике Хакасия 44-летний мужчина воспользовался беспомощностью своего друга, чтобы удовлетворить сексуальные потребности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Как установили правоохранительные органы, в мае этого года потерпевший уснул на диване в доме своего друга после совместного распития спиртных напитков. Его собутыльник решил воспользоваться сильным алкогольным опьянением своего товарища и совершил действия сексуального характера, которые нанесли тяжкий вред здоровью мужчины. 

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале июня пьяный житель Алтая изнасиловал несовершеннолетнюю.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь происшествия геи

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Предложить новость

Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

«Гангстерские разборки»: хозяин Range Rover назвал свою версию поджога автомобиля

сегодня 11:25 Авто 0 Коммент.

Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

сегодня 11:16 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

сегодня 10:06 Хроника 1 Коммент.

Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево

сегодня 09:45 Хроника 0 Коммент.

С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с параплана

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 4 сентября: дождь и немного солнца

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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