Пока ты спал: сибиряк использовал друга для удовлетворения сексуальных потребностей

Лента новостейПредложить новость
Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске
Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска
«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку
Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры
Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области
Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево
С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с параплана
Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке
Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле
Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину
Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Пока ты спал: сибиряк использовал друга для удовлетворения сексуальных потребностейРубрика: проиcшествия
04.09.2019 15:51
фото с сайта pixabay.com
Житель Ширинского района совершил действия сексуального характера в отношении знакомого; он причинил тяжкий вред здоровью друга.
В Республике Хакасия 44-летний мужчина воспользовался беспомощностью своего друга, чтобы удовлетворить сексуальные потребности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Как установили правоохранительные органы, в мае этого года потерпевший уснул на диване в доме своего друга после совместного распития спиртных напитков. Его собутыльник решил воспользоваться сильным алкогольным опьянением своего товарища и совершил действия сексуального характера, которые нанесли тяжкий вред здоровью мужчины.
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в начале июня пьяный житель Алтая изнасиловал несовершеннолетнюю.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске
Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска
«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку
Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры
Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области
Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево
С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с параплана
Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке
Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле
Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину
Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест
Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Столица, переносись!
Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...
Новости по теме
Популярное