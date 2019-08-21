С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с параплана

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С неба на велосипеде: новосибирского экстремала сбросили с парапланаРубрика: общество, спорт
04.09.2019 09:25
скриншот и видео предоставлены Александром Орловым
Новосибирский экстремал Николай Горячев вышел в финал Х-Marathon; в последнем испытании его вместе с велосипедом сбросили с параплана.
Всероссийский марафон экстремальных видов спорта проходит в этом году в третий раз. Представлять Новосибирскую область начинали три спортсмена, до финала дошёл только Николай Горячев. Ради эффектного трюка экстремал решился на безумный прыжок. Вместе с велосипедом его подняли на трёхметровую высоту и бросили на каменистый склон.
«Николай смог удержать велосипед, несмотря на то, что пробил о камни оба колеса», – рассказал Сиб.фм парапланерист Александр Орлов.
Именно Александр Орлов поднимал экстремала в воздух. Как рассказал Сиб.фм парапланерист, по итогам трёх туров Николай Горячев находится на пятом месте. Оценки за четвёртый и пятый этапы ещё не выставлены, но у новосибирского экстремала есть все шансы занять призовое место.
В распоряжении Сиб.фм оказалось видео, на котором Николай Горячев подробно рассказывает, для чего задумал опасный трюк.
«Марафон заставил меня двигаться вперёд в тот момент, когда я думал, что зашёл в тупик. У каждого из нас своя жизнь, свои проблемы. Я уверен, что не я один в этом марафоне преодолеваю их», – рассказывает в ролике Николай Горячев.
На подготовку к трюку у команды соратников Горячева ушло четыре дня.
Напомним, 28 августа в сети появился ролик, на котором Александр Орлов поднял в небо играющего аккордеониста.
Татьяна Картавых
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