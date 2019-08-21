«Сибири» больше нет: S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьев

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«Сибири» больше нет: S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьевРубрика: общество
04.09.2019 16:55
фото сиб.фм
Авиакомпания S7 возвращается к своему актуальному названию; авиакомпания «Сибирь» собрала средства на высадку новых деревьев.
Авиакомпания S7 сегодня объявила, что больше не именуется историческим именем «Сибирь». С 1 августа для привлечения внимания к лесным пожарам авиаперевозчик отчислял рубль с каждого проданного билета на сибирские направления для покупки саженцев. Сегодня компания сообщила, что необходимая сумма собрана.
Уже 13 сентября начнутся первые высадки. В Коченёвском районе Новосибирской области 200 сотрудников авиакомпании и волонтёров посадят пять гектаров леса. В октябре подобные акции пройдут в Иркутской области.
О сумме собранных средств не сообщается.
Напомним, 22 августа Рослесхоз назвал ущерб от лесных пожаров в Сибири.
Татьяна Картавых
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