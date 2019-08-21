Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства

Скриншот с трансляции камеры

Один из провайдеров Новосибирска установил видеокамеру, передающую сигнал со строительной площадки; как возводят будущий ледовый дворец спорта, могут видеть не только новосибирцы, но и все желающие.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал возможность наблюдения за процессом строительства станции метро «Спортивная» в онлайн-режиме. Специалисты компании «Электронный город» установили камеру, показывающую, как возводят не только объект метрополитена, но и будущее место хоккейных баталий.

Трансляция с камеры доступна с любого устройства, подключённого к интернету. В настоящее время проводится настройка оборудования и посмотреть, как возводятся будущие станция метро «Спортивная» и Ледовый дворец спорта можно, выполнив несколько операций. Во-первых, нужно войти в раздел демо. А затем закрыть страницу и снова пройти по ссылке.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель службы управления брендом «Электронный город» Дмитрий Мишин, камера будет работать не только во время строительства ледовой арены, но и после завершения чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Мы уверены, что это место станет новой достопримечательностью Новосибирска. Здесь будут проходить культурные и спортивные мероприятия, интересные не только новосибирцам», – отметил Дмитрий Мишин.

Он также отметил, что процесс строительства – это тот случай, когда на твоих глазах создаётся история. Возможно, с помощью материалов с видеокамеры будет снят фильм о возведении стадиона и станции «Спортивная».

Напомним, 9 мая праздничный салют можно было посмотреть при помощи трансляции.