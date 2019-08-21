Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства

Лента новостейПредложить новость
Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске
«Сибири» больше нет: S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьев
Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске
Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска
«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку
Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры
Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области
Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительстваРубрика: общество
04.09.2019 16:12
Скриншот с трансляции камеры
Один из провайдеров Новосибирска установил видеокамеру, передающую сигнал со строительной площадки; как возводят будущий ледовый дворец спорта, могут видеть не только новосибирцы, но и все желающие.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал возможность наблюдения за процессом строительства станции метро «Спортивная» в онлайн-режиме. Специалисты компании «Электронный город» установили камеру, показывающую, как возводят не только объект метрополитена, но и будущее место хоккейных баталий.
Трансляция с камеры доступна с любого устройства, подключённого к интернету. В настоящее время проводится настройка оборудования и посмотреть, как возводятся будущие станция метро «Спортивная» и Ледовый дворец спорта можно, выполнив несколько операций. Во-первых, нужно войти в раздел демо. А затем закрыть страницу и снова пройти по ссылке.
Как рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель службы управления брендом «Электронный город» Дмитрий Мишин, камера будет работать не только во время строительства ледовой арены, но и после завершения чемпионата мира по хоккею 2023 года.
«Мы уверены, что это место станет новой достопримечательностью Новосибирска. Здесь будут проходить культурные и спортивные мероприятия, интересные не только новосибирцам», – отметил Дмитрий Мишин.
Он также отметил, что процесс строительства – это тот случай, когда на твоих глазах создаётся история. Возможно, с помощью материалов с видеокамеры будет снят фильм о возведении стадиона и станции «Спортивная».
Напомним, 9 мая праздничный салют можно было посмотреть при помощи трансляции.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске
«Сибири» больше нет: S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьев
Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске
Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска
«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку
Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры
Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области
Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Лёд на сто миллионов
В Новосибирске определили проектировщика многофункцио...
Новости по теме
Популярное