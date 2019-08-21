Слепому котёнку ищут заботливого хозяина новосибирцы

фото группы «Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Маленькому зверьку с особенностями нужен дом; ему необходимы любовь и поддержка людей.

Котёнок по имени Пушок потерял способность видеть, теперь малыш ищет новый дом и хозяина, который сможет о нём позаботиться. Информация об этом появилась в группе «Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас малышу примерно 3,5 месяца. Пушок особенный малыш. Слепой котёнок. Ему очень нужна любовь, помощь и поддержка человека», – написано в сообщении.

Отмечается, что Пушка смогут отдать в добрые руки только при условии, что его стерилизуют по достижении соответствующего возраста.

Напомним, 28 августа стало известно, что «котёнок-инопланетянин» ищет дом в Новосибирске.