Слепому котёнку ищут заботливого хозяина новосибирцы

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Слепому котёнку ищут заботливого хозяина новосибирцыРубрика: общество
04.09.2019 13:43
фото группы «Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Маленькому зверьку с особенностями нужен дом; ему необходимы любовь и поддержка людей.
Котёнок по имени Пушок потерял способность видеть, теперь малыш ищет новый дом и хозяина, который сможет о нём позаботиться. Информация об этом появилась в группе «Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сейчас малышу примерно 3,5 месяца. Пушок особенный малыш. Слепой котёнок. Ему очень нужна любовь, помощь и поддержка человека», – написано в сообщении.
Отмечается, что Пушка смогут отдать в добрые руки только при условии, что его стерилизуют по достижении соответствующего возраста.
Напомним, 28 августа стало известно, что «котёнок-инопланетянин» ищет дом в Новосибирске.
Никита Минин
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