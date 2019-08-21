Сотни детей эвакуировали из школы под Новосибирском

Фото Вали Рычаповой из сообщество «Подслушано в Искитиме»

Антитеррористические учения в школе удивили жителей Искитима; ранее МЧС проводило свои проверки в августе.

Сотни учеников Искитимской средней школы № 11 экстренно сняли с уроков и вывели на улицу. Сегодня, 4 сентября, в школе рассказали о плановых антитеррористических учениях.

Колонна машин полиции с мигалками, едущих на экстренный вызов, взволновала местных жителей в соцсетях. Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» выложили фото с шеренгой из школьников и бойцами спецподразделений.

Педагоги сообщили Сиб.фм, что эвакуация прошла в 11:00 и проводилась в плановом режиме. После мероприятия дети продолжили обучение, заверили в школе.

В начале августа в управлении ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили о начале эвакуаций школ с 1 сентября. Тогда специалисты проверили уже 198 образовательных учреждений из 983, комиссии планировали завершить работу к 23 августа.

Напомним, 19 августа причину эвакуации областной больницы назвали в Новосибирске.