Сотни детей эвакуировали из школы под Новосибирском

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Сотни детей эвакуировали из школы под НовосибирскомРубрика: общество
04.09.2019 17:24
Фото Вали Рычаповой из сообщество «Подслушано в Искитиме»
Антитеррористические учения в школе удивили жителей Искитима; ранее МЧС проводило свои проверки в августе.
Сотни учеников Искитимской средней школы № 11 экстренно сняли с уроков и вывели на улицу. Сегодня, 4 сентября, в школе рассказали о плановых антитеррористических учениях.
Колонна машин полиции с мигалками, едущих на экстренный вызов, взволновала местных жителей в соцсетях. Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» выложили фото с шеренгой из школьников и бойцами спецподразделений.
Педагоги сообщили Сиб.фм, что эвакуация прошла в 11:00 и проводилась в плановом режиме. После мероприятия дети продолжили обучение, заверили в школе.
В начале августа в управлении ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили о начале эвакуаций школ с 1 сентября. Тогда специалисты проверили уже 198 образовательных учреждений из 983, комиссии планировали завершить работу к 23 августа.
Напомним, 19 августа причину эвакуации областной больницы назвали в Новосибирске.
Никита Манько
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