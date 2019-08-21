Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

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Звонок о заложенной бомбе поступил минувшей ночью; «подрывником» оказался пьяный новосибирец.

Звонок на телефон экстренных служб поступил сегодня в 01:45. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании правительства Новосибирской области заложено взрывное устройство. Информацию оперативно проверили, опасных предметов не обнаружили, а вот «минёра» нашли молниеносно.

«Вычислили по номеру телефона. Задержали в районе 04:00. Мужчина был пьян. Его доставили в полицию. Сейчас с ним работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщил Сиб.фм источник в ГУВД по Новосибирской области.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено серьёзное наказание: штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы до двух лет.

Напомним, 19 июля новосибирский охранник «заминировал» новосибирский бар из-за зарплаты.