Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

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Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
04.09.2019 11:16
фото yandex.by
Звонок о заложенной бомбе поступил минувшей ночью; «подрывником» оказался пьяный новосибирец.
Звонок на телефон экстренных служб поступил сегодня в 01:45. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании правительства Новосибирской области заложено взрывное устройство. Информацию оперативно проверили, опасных предметов не обнаружили, а вот «минёра» нашли молниеносно.
«Вычислили по номеру телефона. Задержали в районе 04:00. Мужчина был пьян. Его доставили в полицию. Сейчас с ним работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщил Сиб.фм источник в ГУВД по Новосибирской области.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено серьёзное наказание: штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы до двух лет.
Напомним, 19 июля новосибирский охранник «заминировал» новосибирский бар из-за зарплаты.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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