Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

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Три жилых дома сгорели ночью в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
04.09.2019 10:06
фото и видео из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Серьёзный пожар произошёл в Октябрьском районе города; тушили жилой квартал почти всю ночь.
В Октябрьском районе Новосибирска загорелись дома в жилом квартале. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар произошёл на улице Московской. В 23:00 поступило сообщение о том, что загорелись кровли трёх жилых домов. К приезду пожарных огонь охватил территорию площадью 218 квадратных метров. 15 человек, включая двух детей, смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Всего разбушевавшееся пламя тушили 30 человек с помощью восьми единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 4:25.
Напомним, 1 сентября в Новосибирске загорелся роддом.
Никита Минин
Комментарии
Это кажется из тех самых домов, которые безуспешно пытались выкупить застройщики?
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«Наполеоны и русалки» – новосибирец нарисовал карикатуры на кандидатов в мэры
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