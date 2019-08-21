Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

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Серьёзный пожар произошёл в Октябрьском районе города; тушили жилой квартал почти всю ночь.

В Октябрьском районе Новосибирска загорелись дома в жилом квартале. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл на улице Московской. В 23:00 поступило сообщение о том, что загорелись кровли трёх жилых домов. К приезду пожарных огонь охватил территорию площадью 218 квадратных метров. 15 человек, включая двух детей, смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Всего разбушевавшееся пламя тушили 30 человек с помощью восьми единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 4:25.

Напомним, 1 сентября в Новосибирске загорелся роддом.