В Караканском бору нашли неизвестное озеро

фото предоставлено фондом «Зелёный стандарт»

В ходе экспедиции сибирских учёных в Караканский бор было обнаружено неизученное озеро; впервые его увидели на снимках из космоса.

Новосибирские учёные СО РАН и экоактивисты фонда «Зелёный стандарт» рассказали об итогах экспедиции в Караканский бор. Научный поход был организован с целью доказательства природной уникальности Каракана и включения его в перечень объектов со статусом особо охраняемых.

Учёные доказали, что в Каракане сохранились редчайшие виды растений, которые были на земле ещё до ледниковой эпохи. Также здесь в изобилии растений, включённых в Красные книги России и региона.

В ходе экспедиции специалисты также смогли добраться до неизведанного озера. Впервые его обнаружили на космических снимках при подготовке к походу. Найти водный объект помогли космические координаты.

Учёные не исключили, что озеро могло образоваться в результате карстовых процессов, так как поблизости от озера на поверхности обнаружены известняки.

«В Сибири такое почти не встречается. Находки представляют большой интерес для науки и требуют серьёзного изучения профильных специалистов», – сообщил главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.

Напомним, в конце августа новосибирский фотограф снял кучи мусора в уникальном Караканском бору.