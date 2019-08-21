В Караканском бору нашли неизвестное озеро

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В Караканском бору нашли неизвестное озероРубрика: общество
04.09.2019 13:37
фото предоставлено фондом «Зелёный стандарт»
В ходе экспедиции сибирских учёных в Караканский бор было обнаружено неизученное озеро; впервые его увидели на снимках из космоса.
Новосибирские учёные СО РАН и экоактивисты фонда «Зелёный стандарт» рассказали об итогах экспедиции в Караканский бор. Научный поход был организован с целью доказательства природной уникальности Каракана и включения его в перечень объектов со статусом особо охраняемых.
Учёные доказали, что в Каракане сохранились редчайшие виды растений, которые были на земле ещё до ледниковой эпохи. Также здесь в изобилии растений, включённых в Красные книги России и региона.
В ходе экспедиции специалисты также смогли добраться до неизведанного озера. Впервые его обнаружили на космических снимках при подготовке к походу. Найти водный объект помогли космические координаты.
Учёные не исключили, что озеро могло образоваться в результате карстовых процессов, так как поблизости от озера на поверхности обнаружены известняки.
«В Сибири такое почти не встречается. Находки представляют большой интерес для науки и требуют серьёзного изучения профильных специалистов», – сообщил главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.
Напомним, в конце августа новосибирский фотограф снял кучи мусора в уникальном Караканском бору.
Татьяна Картавых
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