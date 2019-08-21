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Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево

Рубрика: проиcшествия

04.09.2019 09:45

видео из группы «Москва с огоньком | Новости Москвы видео» соцсети «ВКонтакте», фото из instagram пользователя lika_tomilino

В московском аэропорту на взлётно-посадочной полосе произошло столкновение двух лайнеров; к счастью, обошлось без жертв.

В международном аэропорту Шереметьево столкнулись два самолёта. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл во время буксирования 3 сентября около 15:40. Аэробус А-330 компании «Аэрофлот» столкнулся с бортом Royal Flight. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолёты задели друг друга крыльями по касательной. Однако у лайнера нацперевозчика было повреждено левое крыло.

Самолёт «Аэрофлота» готовился вылететь в Пекин. Авиакомпания высадила пассажиров и предоставила им другое воздушное судно. Задержка вылета составила 3 часа 50 минут. На борту Royal Flight на момент столкновения никого не было. 

В прокуратуре отметили, что по факту столкновения будет проведена проверка, в ходе которой дадут правовую оценку действиям должностных лиц авиакомпаний и подразделений аэропорта. Также ведомство оценит действия перевозчика в части соблюдения прав пассажиров.

Напомним, 13 августа стало известно об отмене рейса Новосибирск-Горно-Алтайск в связи с технической неисправностью воздушного судна.

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация Аэрофлот Шереметьево инцидент

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