Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево

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Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в ШереметьевоРубрика: проиcшествия
04.09.2019 09:45
видео из группы «Москва с огоньком | Новости Москвы видео» соцсети «ВКонтакте», фото из instagram пользователя lika_tomilino
В московском аэропорту на взлётно-посадочной полосе произошло столкновение двух лайнеров; к счастью, обошлось без жертв.
В международном аэропорту Шереметьево столкнулись два самолёта. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл во время буксирования 3 сентября около 15:40. Аэробус А-330 компании «Аэрофлот» столкнулся с бортом Royal Flight. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолёты задели друг друга крыльями по касательной. Однако у лайнера нацперевозчика было повреждено левое крыло.
Самолёт «Аэрофлота» готовился вылететь в Пекин. Авиакомпания высадила пассажиров и предоставила им другое воздушное судно. Задержка вылета составила 3 часа 50 минут. На борту Royal Flight на момент столкновения никого не было.
В прокуратуре отметили, что по факту столкновения будет проведена проверка, в ходе которой дадут правовую оценку действиям должностных лиц авиакомпаний и подразделений аэропорта. Также ведомство оценит действия перевозчика в части соблюдения прав пассажиров.
Напомним, 13 августа стало известно об отмене рейса Новосибирск-Горно-Алтайск в связи с технической неисправностью воздушного судна.
Анатолий Якимов
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