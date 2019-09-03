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Видео: Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни

Рубрика: общество

05.09.2019 08:09

Фото со страницы Сергея Лазарева в социальной сети Instagram

Певец предупредил фанатов, что вторая часть его нового альбома будет грустной; над песней плакал даже звукорежиссёр.

Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни. Душещипательное видео с этого момента он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

В комментарии к записи он поделился с фанатами, что вторая часть его нового альбома будет вызывать слёзы. Во время записи новой песни рыдал даже звукорежиссёр. Однако название новой песни певец не сообщает. Лазарев только уточнил, что премьера второй части альбома будет в ноябре 2019 года.

В комментариях фанаты звезды прониклись его настроением и выразили своё нетерпение перед новым альбомом певца.

«Я уже тоже реву. Давай свой хит, Серёженька», – пишет одна из поклонниц.

Напомним, в сентябре 2019 года Сергей Лазарев поделился недовольным детским фото со своего Дня знаний

Дарья Мелехова

Теги: видео Сергей Лазарев инстаграм песня

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сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 00:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр

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вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Сотни детей эвакуировали из школы под Новосибирском

вчера 17:24 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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