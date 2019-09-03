Видео: Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни

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Видео: Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песниРубрика: общество
05.09.2019 08:09
Фото со страницы Сергея Лазарева в социальной сети Instagram
Певец предупредил фанатов, что вторая часть его нового альбома будет грустной; над песней плакал даже звукорежиссёр.
Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни. Душещипательное видео с этого момента он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
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В комментарии к записи он поделился с фанатами, что вторая часть его нового альбома будет вызывать слёзы. Во время записи новой песни рыдал даже звукорежиссёр. Однако название новой песни певец не сообщает. Лазарев только уточнил, что премьера второй части альбома будет в ноябре 2019 года.
В комментариях фанаты звезды прониклись его настроением и выразили своё нетерпение перед новым альбомом певца.
«Я уже тоже реву. Давай свой хит, Серёженька», – пишет одна из поклонниц.
Напомним, в сентябре 2019 года Сергей Лазарев поделился недовольным детским фото со своего Дня знаний
Дарья Мелехова
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