Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

фото из группы «Помощь животным» в социальной сети «ВКонтакте»

Мужчина избил и задушил собаку, которую взял из приюта; труп животного обнаружили в кабине лифта жилого дома.

Правоохранительные органы закончили расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животным, повлёкшего его смерть. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Установлено, что в конце апреля 45-летний житель Кировского района взял к себе домой собаку по кличке Шанти из приюта. В тот же день подозреваемый, переборщив с алкоголем, захотел причинить боль и страдания беззащитному животному. Специальная экспертиза подтвердила, что он несколько раз ударил собаку, после чего задушил её поводком. Труп домашнего питомца обнаружили жильцы дома в кабине лифта, куда его отнёс мужчина.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в июне душитель собаки отправился на два месяца в СИЗО.