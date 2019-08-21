«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

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«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щукуРубрика: общество
04.09.2019 12:49
фото Антона Орлова из социальной сети «ВКонтакте»
Рыбак из Куйбышева поймал гигантскую щуку весом более 10 килограммов; поймать трофей мужчине помогла жена.
Житель Новосибирской области Антон Орлов выловил в реке Оми огромную щуку весом более 10 килограммов. Фотографией трофея он поделился в группе «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам рыбака, поймал он «крокодила» с берега, даже без использования сачка. На выручку мужчине пришла жена: супруга вытащила рыбину за жабры. Огромный «монстр» побил личный рекорд сибиряка, который удерживался более трёх лет.
Пользователи интернета поздравили Антона с удачной рыбалкой, однако не все комментаторы поверили истории новосибирца, высказав сомнение, что вес рыбы составляет 10 килограммов.
Напомним, 2 сентября житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака.
Никита Минин
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