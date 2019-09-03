Барабинским хулиганам выбирают наказание: мести дворы или убирать мусор

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Барабинским хулиганам выбирают наказание: мести дворы или убирать мусорРубрика: проиcшествия
05.09.2019 12:45
фото из архива Сиб.фм
Гособвинитель потребовал на судебном процессе меньше 300 часов обязательных работ; по делу проходят двое несовершеннолетних.
В Новосибирской области начался суд над подростками, которые в апреле этого года избили несколько своих сверстников в Барабинске и попали на видео.
Напомним, на кадрах было запечатлено, как молодой человек в красной бейсболке ударом ноги роняет на землю своего оппонента. Юноша падает, как подкошенный.
Сегодня прокуратура Новосибирской области сообщила о завершении судебного следствия. Гособвинитель потребовал назначить несовершеннолетним подсудимым наказание в виде обязательных работ. Одному – 130 часов, второму – 150.
С последним словом в суде подсудимые выступят 11 сентября.
Напомним, после того как стало известно о случае избиения подростков в Барабинске, прокуратура выписала шесть предписаний различным организациям, косвенно ответственным за совершение преступлений несовершеннолетними жителями Барабинска.
Татьяна Картавых
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