Барабинским хулиганам выбирают наказание: мести дворы или убирать мусор

фото из архива Сиб.фм

Гособвинитель потребовал на судебном процессе меньше 300 часов обязательных работ; по делу проходят двое несовершеннолетних.

В Новосибирской области начался суд над подростками, которые в апреле этого года избили несколько своих сверстников в Барабинске и попали на видео.

Напомним, на кадрах было запечатлено, как молодой человек в красной бейсболке ударом ноги роняет на землю своего оппонента. Юноша падает, как подкошенный.

Сегодня прокуратура Новосибирской области сообщила о завершении судебного следствия. Гособвинитель потребовал назначить несовершеннолетним подсудимым наказание в виде обязательных работ. Одному – 130 часов, второму – 150.

С последним словом в суде подсудимые выступят 11 сентября.

Напомним, после того как стало известно о случае избиения подростков в Барабинске, прокуратура выписала шесть предписаний различным организациям, косвенно ответственным за совершение преступлений несовершеннолетними жителями Барабинска.