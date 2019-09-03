Бутылка уксусной кислоты сожгла полтела ползунку в Омске

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Бутылка уксусной кислоты сожгла полтела ползунку в ОмскеРубрика: проиcшествия
05.09.2019 19:12
Фото с сайта shutterstock.com
У ребёнка диагностировали химический ожог передней брюшной стенки и правого бедра; пострадавшую оперативно доставили в больницу.
Годовалую девочку привезли в больницу с химическим ожогом, сообщило сегодня, 5 сентября, издание «Om1» со ссылкой на БУЗОО «Москаленская ЦРБ».
В больнице сообщили, что у ребёнка химический ожог брюшной стенки первой степени и правого бедра второй степени.
Полицейские сообщили, что причиной ожога стала уксусная кислота, бутылочку с которой девочка опрокинула. Брызги вещества попали ей на одежду, а потом и на тело.
На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка.
Напомним, в июне 2019 года гостивший у бабушки двухлетний мальчик выпил уксусную кислоту в Хакасии.
Дарья Мелехова
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