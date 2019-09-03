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Бутылка уксусной кислоты сожгла полтела ползунку в Омске

Рубрика: проиcшествия

05.09.2019 19:12

Фото с сайта shutterstock.com

У ребёнка диагностировали химический ожог передней брюшной стенки и правого бедра; пострадавшую оперативно доставили в больницу.

Годовалую девочку привезли в больницу с химическим ожогом, сообщило сегодня, 5 сентября, издание «Om1» со ссылкой на БУЗОО «Москаленская ЦРБ».

В больнице сообщили, что у ребёнка химический ожог брюшной стенки первой степени и правого бедра второй степени.

Полицейские сообщили, что причиной ожога стала уксусная кислота, бутылочку с которой девочка опрокинула. Брызги вещества попали ей на одежду, а потом и на тело.

На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка.

Напомним, в июне 2019 года гостивший у бабушки двухлетний мальчик выпил уксусную кислоту в Хакасии.

 

Дарья Мелехова

Теги: Омская область химия ребенок

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сегодня 17:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Виртуальный концертный зал откроется в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура»

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Горнорабочего затянуло в комбайн в Кузбассе

сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

Учёные рассказали, как не дать коже состариться из-за загара

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Череп пещерного льва нашли на стройке в Красноярске

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Цирк шапито у новосибирской «Меги» отказался отменять представления

сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости

сегодня 13:10 Бизнес 0 Коммент.

«Коктейлем Молотова» закидали школу омские ученики

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Землетрясение зафиксировали под Новосибирском

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из Приморья

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Два самолёта повредили работники в Толмачёво

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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