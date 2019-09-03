Бутылка уксусной кислоты сожгла полтела ползунку в Омске

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У ребёнка диагностировали химический ожог передней брюшной стенки и правого бедра; пострадавшую оперативно доставили в больницу.

Годовалую девочку привезли в больницу с химическим ожогом, сообщило сегодня, 5 сентября, издание «Om1» со ссылкой на БУЗОО «Москаленская ЦРБ».

В больнице сообщили, что у ребёнка химический ожог брюшной стенки первой степени и правого бедра второй степени.

Полицейские сообщили, что причиной ожога стала уксусная кислота, бутылочку с которой девочка опрокинула. Брызги вещества попали ей на одежду, а потом и на тело.

На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка.

Напомним, в июне 2019 года гостивший у бабушки двухлетний мальчик выпил уксусную кислоту в Хакасии.