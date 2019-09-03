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Череп пещерного льва нашли на стройке в Красноярске

Рубрика: общество

05.09.2019 13:41

фото НПО «Красноярская геоархеология»

Во время раскопок в микрорайоне «Ясный» археологи наткнулись на место разделки добычи первобытными охотниками; среди массы костей найден череп пещерного льва.

Красноярские археологи во время работы на площадке микрорайона «Ясный» обнаружили место, где первобытные охотники разделывали свою добычу. Среди находок кости лошади, северного и благородного оленей, бизона, кулана и череп пещерного льва, сообщает ТАСС.

Найденный археологический объект имеет возраст 20-30 тысяч лет. Как отмечают учёные, находки черепов пещерного льва в Сибири случаются крайне редко. Сейчас с  раздробленными костями работают. Вероятнее всего их склеят, чтобы установить, как выглядел сибирский пещерный лев.

Кроме костей учёные нашли большое количество орудий труда.

Напомним, 14 августа сибирские учёные нашли европейскую могилу в поселении варваров на Алтае.

 

Татьяна Картавых

Теги: археология Красноярский край

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«Коктейлем Молотова» закидали школу омские ученики

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из Приморья

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Два самолёта повредили работники в Толмачёво

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский Левша попал в жуткую аварию

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сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Водителя зажало в кабине КамАЗа под Новосибирском

сегодня 08:37 Хроника 0 Коммент.

Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Видео: Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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