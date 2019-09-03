Череп пещерного льва нашли на стройке в Красноярске

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Череп пещерного льва нашли на стройке в КрасноярскеРубрика: общество
05.09.2019 13:41
фото НПО «Красноярская геоархеология»
Во время раскопок в микрорайоне «Ясный» археологи наткнулись на место разделки добычи первобытными охотниками; среди массы костей найден череп пещерного льва.
Красноярские археологи во время работы на площадке микрорайона «Ясный» обнаружили место, где первобытные охотники разделывали свою добычу. Среди находок кости лошади, северного и благородного оленей, бизона, кулана и череп пещерного льва, сообщает ТАСС.
Найденный археологический объект имеет возраст 20-30 тысяч лет. Как отмечают учёные, находки черепов пещерного льва в Сибири случаются крайне редко. Сейчас с раздробленными костями работают. Вероятнее всего их склеят, чтобы установить, как выглядел сибирский пещерный лев.
Кроме костей учёные нашли большое количество орудий труда.
Напомним, 14 августа сибирские учёные нашли европейскую могилу в поселении варваров на Алтае.
Татьяна Картавых
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