Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске

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Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о НовосибирскеРубрика: общество
06.09.2019 11:04
фото Сиб.фм
Политик написала книгу о реальных нуждах города; презентация прошла в конференц-зале «Победы».
Дарья Украинцева выпустила книгу «Судьба. Зелёный Новосибирск», которую она лично презентовала в «Победе».
Произведение посвящено реальным нуждам города. В книге автор затрагивает такие темы, как комфортный общественный транспорт, зелёные зоны, развитие спортивной инфраструктуры и воспитание экологической культуры: всё то, что волнует абсолютно всех горожан. Для того чтобы описать концепцию развития Новосибирска, Дарья опиралась на опыт других российских и европейских городов.
Одна из самых сильных сторон «Судьбы» – цифры и факты. Несмотря на большое количество научных материалов, книгу сможет прочитать каждый, так как написана она лёгким и доступным языком.
Во время презентации Дарья отказалась от стандартного зачитывания глав. Вместо этого она выступила с короткими и эмоциональными речами, перекликающимися с разделами книги. Слова звучали просто и понятно, поэтому все присутствующие в зале смогли пережить те же чувства, что и автор. Эффект усиливался с помощью видеоряда с видами Новосибирска, который демонстрировался под музыку Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова и других классиков. Также многие песни прозвучали в исполнении солистов НОВАТа Карена Мовсесяна и Дарьи Шуваловой.
Поддержать Украинцеву в такой важный день пришли видные гости, среди которых были депутаты, бизнесмены, известные общественники и, конечно же, родная дочь. Чтобы представить главы из книги Дарьи, на сцену поднимались журналист Николай Сальников, председатель ТОС «Мочищенский» Екатерина Шалимова и депутат Законодательного собрания Илья Поляков.
Напомним, в середине июля стало известно, что книгу-раскраску для детей и взрослых перевела на русский язык археолог из НГУ.
Никита Минин
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