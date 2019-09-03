Два самолёта повредили работники в Толмачёво

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Два самолёта повредили работники в ТолмачёвоРубрика: проиcшествия
05.09.2019 10:55
Фото предоставлено Новосибирской транспортной прокуратурой
За нарушение правил буксировки в Толмачёво наказаны работники ООО «Сибирь Техник»; по их вине повреждены два самолёта.
Новосибирская транспортная прокуратура завершила расследование дела по факту повреждения двух воздушных судов в аэропорту Толмачёво во время буксировки. Об этом сообщает сайт ведомства.
Как стало известно, 25 июня работники ООО «Сибирь Техник» во время буксировки самолёта Embraer 170 допустили столкновение с Airbus 320. В результате инцидента у одного борта оказалась разорвана оболочка фюзеляжа, у другого – повреждено лакокрасочное покрытие. Оба самолёта принадлежат авиакомпании S7.
Во время проверки работники транспортной прокуратуры выяснили, что самолёт Embraer 170 перемещался с нарушениями. Во-первых, буксировку производили в отсутствие начальника смены, который обязан контролировать процесс. Во-вторых, вместо пяти человек в транспортировке авиалайнера принимали участие трое.
В связи со случившимся директору ООО «Сибирь Техник» новосибирским транспортным прокурором внесено представление – устранить нарушения федерального законодательства. Кроме того, по результатам проверки виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
При этом двое работников организации привлечены к административной ответственности по статье «Действия, угрожающие безопасности полётов». Они заплатят штраф в размере 1000 рублей каждый.
Напомним, 3 сентября в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолёта.
Анатолий Якимов
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