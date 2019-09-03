Два школьника планировали массовые убийства в учебных заведениях

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Два школьника планировали массовые убийства в учебных заведенияхРубрика: проиcшествия
05.09.2019 17:12
Фото с сайта shutterstock.com
Школьники вдохновились идеей движения «Колумбайн»; сейчас на них заведено уголовное дело.
Два школьника спланировали вооружённое нападение на учебные заведения в Свердловской области. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщило информационное агентство «Интерфакс-Урал» со ссылкой на министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.
Подготовку к серии вооружённых нападений подростки начали в июне. Действовать же они планировали с сентября. Причиной такого решения послужило вдохновение ребят идеей движения «Колумбайн», которое воспевает вооружённые нападения на учебные заведения. Злоумышленников удалось быстро вычислить благодаря перепискам в соцсетях, где они подробно описывали свои планы.
На данный момент также известно, что на двоих 16-летних подростков заведено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».
Напомним, в апреле 2019 года трое парней терроризировали несовершеннолетних студентов колледжа в Республике Алтай.
Дарья Мелехова
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