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Экс-претендент на должность мэра Новосибирска открыл магазин для геев в Берлине

Рубрика: общество

05.09.2019 11:18

фото бренда Maskulo

Предприниматель Булат Барантаев открыл магазин в Европе; там будут продавать одежду для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Магазин под вывеской Maskulo открылся в центре гей-района Берлина Шёнеберг 3 сентября. Для клиентов там представлена сексуальная одежда на любой вкус. В первый день для всех гостей магазина действовала скидка 15 %. 

Несмотря на то, что компания уже давно продаёт свою продукцию в интернете, магазин на Фуггерштрассе, 19 – первая розничная точка бренда. Примечательно, что в 40 метрах от дверей магазина 14 сентября пройдёт гей-фетиш фестиваль Folsom Europe, что, несомненно, повлечёт за собой увеличение потока посетителей.

«В течение предшествовавших 12 месяцев мы подавали заявки на аренду на пять других объектов недвижимости в гей-районе, но получали отказ. И вот нам улыбнулась удача, наш бизнес произвёл положительное впечатление на арендодателя, и мы подписали контракт», – рассказал предприниматель и ЛГБТ-активист Булат Барантаев.

В магазине Maskulo можно будет купить товары таких брендов, как Armored (одежда с подушечками, увеличивающими визуальный объём мышц) и Life (фетиш-одежда из хлопка, пригодная для повседневной носки). Средний чек в бутике сексуальной одежды составляет 110 евро.

В начале 2019 года Булат Барантаев заявил СМИ о своём желании баллотироваться в мэры. Однако позже он отказался от своих намерений, сославшись на большую занятость из-за развития бизнеса.

Напомним, 4 сентября сибирские дети избили целовавшихся на лавочке пьяных мужчин.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ЛГБТ мэр гей

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сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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