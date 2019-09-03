Экс-претендент на должность мэра Новосибирска открыл магазин для геев в Берлине

фото бренда Maskulo

Предприниматель Булат Барантаев открыл магазин в Европе; там будут продавать одежду для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Магазин под вывеской Maskulo открылся в центре гей-района Берлина Шёнеберг 3 сентября. Для клиентов там представлена сексуальная одежда на любой вкус. В первый день для всех гостей магазина действовала скидка 15 %.

Несмотря на то, что компания уже давно продаёт свою продукцию в интернете, магазин на Фуггерштрассе, 19 – первая розничная точка бренда. Примечательно, что в 40 метрах от дверей магазина 14 сентября пройдёт гей-фетиш фестиваль Folsom Europe, что, несомненно, повлечёт за собой увеличение потока посетителей.

«В течение предшествовавших 12 месяцев мы подавали заявки на аренду на пять других объектов недвижимости в гей-районе, но получали отказ. И вот нам улыбнулась удача, наш бизнес произвёл положительное впечатление на арендодателя, и мы подписали контракт», – рассказал предприниматель и ЛГБТ-активист Булат Барантаев.

В магазине Maskulo можно будет купить товары таких брендов, как Armored (одежда с подушечками, увеличивающими визуальный объём мышц) и Life (фетиш-одежда из хлопка, пригодная для повседневной носки). Средний чек в бутике сексуальной одежды составляет 110 евро.

В начале 2019 года Булат Барантаев заявил СМИ о своём желании баллотироваться в мэры. Однако позже он отказался от своих намерений, сославшись на большую занятость из-за развития бизнеса.

Напомним, 4 сентября сибирские дети избили целовавшихся на лавочке пьяных мужчин.