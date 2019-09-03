Фотограф обнаружил гнома в Альпах

Скриншот из видео канала TRAVELBOOK в YouTube

Маленького человека видно только издалека; очевидцы уверены, что это было не животное.

Гнома из детских сказок сумел запечатлеть в Швейцарских Альпах немецкий фотограф. Видео с необычным существом было опубликовано на канале TRAVELBOOK на видеохостинге YouTube.

Ролик снят на горном перевале Оберальп. Автору удалось запечатлеть сказочное существо с белой бородой, которое было одето в тёмный плащ. Как только гном заметил незнакомца, он попытался скрыться среди скал. На видео сложно разглядеть маленького человечка, но автор ролика и его товарищ уверены, что это точно не большая птица или животное.

Люди в комментариях под видео допускают возможность того, что это на самом деле гном, аргументируя такую версию тем, что на сегодняшний день люди недостаточно хорошо изучили окружающий мир.

Однако один из комментаторов всё-таки подверг сомнению подлинность ролика:

«Должно быть продолжение. Любой нормальный человека пошёл бы на это место и посмотрел, куда скрылось это существо. Фейк какой-то», – написал человек под видео.

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