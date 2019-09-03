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Фотограф обнаружил гнома в Альпах

Рубрика: общество

06.09.2019 07:31

Скриншот из видео канала TRAVELBOOK в YouTube

Маленького человека видно только издалека; очевидцы уверены, что это было не животное.

Гнома из детских сказок сумел запечатлеть в Швейцарских Альпах немецкий фотограф. Видео с необычным существом было опубликовано на канале TRAVELBOOK на видеохостинге YouTube.

Ролик снят на горном перевале Оберальп. Автору удалось запечатлеть сказочное существо с белой бородой, которое было одето в тёмный плащ. Как только гном заметил незнакомца, он попытался скрыться среди скал. На видео сложно разглядеть маленького человечка, но автор ролика и его товарищ уверены, что это точно не большая птица или животное.

Люди в комментариях под видео допускают возможность того, что это на самом деле гном, аргументируя такую версию тем, что на сегодняшний день люди недостаточно хорошо изучили окружающий мир.

Однако один из комментаторов всё-таки подверг сомнению подлинность ролика:

«Должно быть продолжение. Любой нормальный человека пошёл бы на это место и посмотрел, куда скрылось это существо. Фейк какой-то», – написал человек под видео.

Напомним, 5 сентября 2019 года котёнка с тремя лапами нашли в Новосибирске.

Дарья Мелехова

Теги: горы путешествия видео

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Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежом

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» разгромил «Адмирал»

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область чествует целинников

сегодня 09:24 Общество 0 Коммент.

Возгорание военного вертолёта сняли на видео очевидцы

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Погода на выходных в Новосибирске: дождливо и свежо

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Многодетный новосибирец с мачете защищал арсенал на пороге квартиры

вчера 20:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вышли на пикет против обустройства промзоны рядом с жилым сектором

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Видео: игривых енотов покормили фруктами в Новосибирском зоопарке

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской областной филармонии запретили записывать совещания

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор признал российские арбузы опасными для здоровья

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга

вчера 15:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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