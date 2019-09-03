Горнорабочего затянуло в комбайн в Кузбассе

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Горнорабочего затянуло в комбайн в КузбассеРубрика: общество, проиcшествия
05.09.2019 14:23
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Следком начал проверку по факту гибели рабочего шахты; 41-летнего мужчину затянуло в механизм комбайна.
Следственный комитет по Кемеровской области начал доследственную проверку по факту гибели рабочего на шахте «Сибирская».
По версии следствия, проходчик находился в горной выработке рядом с комбайном. Неожиданно мужчину затянуло в механизм. Шахтёры, которые в этот момент находились рядом, остановили машину и сообщили о произошедшем руководству.
Прибывшие на место сотрудники МЧС подняли тело 41-летнего погибшего на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти шахтёра.
Следователи изучают должностные инструкции, устанавливают, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования. Кроме того, предстоит дать оценку исправности комбайна.
Напомним, 18 июля в Кузбассе шахтёр погиб при обрушении породы.
Татьяна Картавых
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