Горнорабочего затянуло в комбайн в Кузбассе

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Следком начал проверку по факту гибели рабочего шахты; 41-летнего мужчину затянуло в механизм комбайна.

Следственный комитет по Кемеровской области начал доследственную проверку по факту гибели рабочего на шахте «Сибирская».

По версии следствия, проходчик находился в горной выработке рядом с комбайном. Неожиданно мужчину затянуло в механизм. Шахтёры, которые в этот момент находились рядом, остановили машину и сообщили о произошедшем руководству.

Прибывшие на место сотрудники МЧС подняли тело 41-летнего погибшего на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти шахтёра.

Следователи изучают должностные инструкции, устанавливают, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования. Кроме того, предстоит дать оценку исправности комбайна.

Напомним, 18 июля в Кузбассе шахтёр погиб при обрушении породы.