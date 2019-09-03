ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из Приморья

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ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из ПриморьяРубрика: общество, спорт
05.09.2019 12:02
фото с официального сайта ХК «Сибирь»
В новосибирском ледовом дворце спорта 5 сентября будет аншлаг; на матч «Сибирь» — «Адмирал» все билеты проданы.
В Новосибирске продолжается неделя хоккея. Как ранее сообщал Сиб.фм, во вторник, 3 сентября, ХК «Сибирь» одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1 в первой игре Континентальной хоккейной лиги.
В четверг, 5 сентября, в ледовом дворце спорта ХК «Сибирь» принимает хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока. Начала матча в 19:30.
«Адмирал» свой первый матч провёл на выезде. В казахстанском Нур-Султане он встречался с «Барысом». Приморцы победили со счётом 1:3.
После первых игр соперники имеют в своём активе по два очка. Но из-за разницы забитых шайб «Адмирал» расположился выше «Сибири» – на восьмой строчке. Новосибирские хоккеисты занимают 12-ю строчку.
В противостоянии «снеговиков» и «моряков» чаще побеждали первые. Из пяти сыгранных друг с другом матчей у ХК «Сибирь» три победы. При этом обе команды забили одинаковое количество шайб в ворота соперника – 14.
Букмекеры принимают ставки на победу «Сибири» с коэффициентом 1,78, на ничью – 4,30, на победу «Адмирала» – 3,85.
Напомним, 17 августа в Новосибирске появилось граффити с Владимиром Тарасенко.
Анатолий Якимов
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