«Как овцу на ферме»: торопливая парикмахерша обкромсала волосы пожилой сибирячке

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«Как овцу на ферме»: торопливая парикмахерша обкромсала волосы пожилой сибирячкеРубрика: общество, woman
05.09.2019 13:07
фото Яны с портала Flamp.ru
Пожилая женщина отправилась в салон красоты, чтобы подстричься; результат заставил её ужаснуться.
Жительница Новосибирска Яна пришла в парикмахерскую, чтобы подстричь волосы. Её шокировали манеры и работа стилиста. Свой гневный отзыв женщина разместила на портале Flamp.
«Попала к мастеру которая уже собиралась домой, она же была очень недовольная что администратор дала ей клиента. Ворчала, вместо стрижки подравняла все по кругу. Когда я выразила свое неудовольствие,она сказала что нормальная стрижка,10 минут я на вас потратила. Что вы хотите. За 50 лет,меня ни разу так не стригли. Обкромсали ножницами,как овцу на ферме», — пишет расстроенная Яна (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Комментаторы уже успели посочувствовать бедной женщине и выразили свои слова поддержки.
«Сочувствую, на фото действительно "конец света". Нужно требовать и моральную компенсацию с салона», – пишут пользователи сети.
Напомним, 4 сентября стало известно, как парикмахер довёл сибирячку до истерики.
Никита Минин
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