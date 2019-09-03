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«Как овцу на ферме»: торопливая парикмахерша обкромсала волосы пожилой сибирячке

Рубрика: общество, woman

05.09.2019 13:07

фото Яны с портала Flamp.ru

Пожилая женщина отправилась в салон красоты, чтобы подстричься; результат заставил её ужаснуться.

Жительница Новосибирска Яна пришла в парикмахерскую, чтобы подстричь волосы. Её шокировали манеры и работа стилиста. Свой гневный отзыв женщина разместила на портале Flamp.

«Попала к мастеру которая уже собиралась домой, она же была очень недовольная что администратор дала ей клиента. Ворчала, вместо стрижки подравняла все по кругу. Когда я выразила свое неудовольствие,она сказала что нормальная стрижка,10 минут я на вас потратила. Что вы хотите. За 50 лет,меня ни разу так не стригли. Обкромсали ножницами,как овцу на ферме», — пишет расстроенная Яна (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм). 

Комментаторы уже успели посочувствовать бедной женщине и выразили свои слова поддержки.

«Сочувствую, на фото действительно "конец света". Нужно требовать и моральную компенсацию с салона», – пишут пользователи сети. 

Напомним, 4 сентября стало известно, как парикмахер довёл сибирячку до истерики.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область волосы парикмахерская

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Два самолёта повредили работники в Толмачёво

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сегодня 08:37 Хроника 0 Коммент.

Солнце и холодный ветер: какой будет погода в Новосибирске 5 сентября

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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