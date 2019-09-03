«Как овцу на ферме»: торопливая парикмахерша обкромсала волосы пожилой сибирячке

фото Яны с портала Flamp.ru

Пожилая женщина отправилась в салон красоты, чтобы подстричься; результат заставил её ужаснуться.

Жительница Новосибирска Яна пришла в парикмахерскую, чтобы подстричь волосы. Её шокировали манеры и работа стилиста. Свой гневный отзыв женщина разместила на портале Flamp.

«Попала к мастеру которая уже собиралась домой, она же была очень недовольная что администратор дала ей клиента. Ворчала, вместо стрижки подравняла все по кругу. Когда я выразила свое неудовольствие,она сказала что нормальная стрижка,10 минут я на вас потратила. Что вы хотите. За 50 лет,меня ни разу так не стригли. Обкромсали ножницами,как овцу на ферме», — пишет расстроенная Яна (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Комментаторы уже успели посочувствовать бедной женщине и выразили свои слова поддержки.

«Сочувствую, на фото действительно "конец света". Нужно требовать и моральную компенсацию с салона», – пишут пользователи сети.

Напомним, 4 сентября стало известно, как парикмахер довёл сибирячку до истерики.