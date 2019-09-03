«Коктейлем Молотова» закидали школу омские ученики

Фото из группы «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте»

По словам очевидцев, школьники бросили в здание «коктейль Молотова»; официальные подробности на данный момент неизвестны.

Здание школы загорелось в Омске. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по Омской области. Подробности о произошедшем рассказали очевидцы сегодня, 5 сентября, в группе «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам омичей, здание на данный момент не действует, судьба его пока неизвестна. Ранее здесь располагалась школа № 163. Также свидетели рассказали, что поджог устроили школьники – подростки бросили в окно школы так называемый «коктейль Молотова», в состав которого входят взрывчатые вещества. Подростков увидел охранник, но остановить их не смог.

Также очевидцы сообщили, что пожар удалось потушить приблизительно за три часа. В тушении участвовали 28 человек.

Напомним, в июле 2019 года отвергнутый новосибирец получил приговор за поджог дома возлюбленной.