Котёнка с тремя лапами нашли в Новосибирске

фото из группы «Помощь животным найти дом. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Сильвер родился без одной передней лапки; зверька вместе с братом и сестрой подбросили в местный приют.

В Новосибирске котёнок-мутант с генетическим заболеванием ищет себе заботливого хозяина. Информация об этом появилась в группе «Помощь животным найти дом. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш котя не инвалид! Потому что в мире животных не существует такого понятия. Наш мальчишка ведет обычный активный подростковый образ жизни: играет с махалочками и бантиками, весело бегает и прыгает с братишками и сестрёнками по дому, а когда энергия заканчивается, сладко спит в мягких лежаночках», – так описывают Сильвера работники приюта.

Особенность котёнка никак не сказывается на его настроении. Однако в общении с людьми малыш осторожен, поэтому ему нужен терпеливый хозяин с добрым сердцем, который готов уделять всё своё внимание Сильверу.

Напомним, 4 сентября стало известно, что слепому котёнку ищут заботливого хозяина новосибирцы.