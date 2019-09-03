Котёнка с тремя лапами нашли в Новосибирске

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Котёнка с тремя лапами нашли в НовосибирскеРубрика: общество
05.09.2019 09:40
фото из группы «Помощь животным найти дом. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Сильвер родился без одной передней лапки; зверька вместе с братом и сестрой подбросили в местный приют.
В Новосибирске котёнок-мутант с генетическим заболеванием ищет себе заботливого хозяина. Информация об этом появилась в группе «Помощь животным найти дом. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Наш котя не инвалид! Потому что в мире животных не существует такого понятия. Наш мальчишка ведет обычный активный подростковый образ жизни: играет с махалочками и бантиками, весело бегает и прыгает с братишками и сестрёнками по дому, а когда энергия заканчивается, сладко спит в мягких лежаночках», – так описывают Сильвера работники приюта.
Особенность котёнка никак не сказывается на его настроении. Однако в общении с людьми малыш осторожен, поэтому ему нужен терпеливый хозяин с добрым сердцем, который готов уделять всё своё внимание Сильверу.
Напомним, 4 сентября стало известно, что слепому котёнку ищут заботливого хозяина новосибирцы.
Никита Минин
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