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Многодетный новосибирец с мачете защищал арсенал на пороге квартиры

Рубрика: общество

05.09.2019 20:14

Фото с сайта pixabay.com

Отец семейства прятал арбалет, пистолет «ТТ-С» и патроны в квартире; мужчина недолго отмахивался от полицейских.

Семейный мужчина  из Новосибирска пойдёт под суд за угрозу полиции при обыске. Сегодня, 5 сентября Железнодорожный районный суд начал слушать уголовное дело о применении неопасного для жизни и здоровья насилия к сотруднику полиции и хранении боеприпасов.

Инцидент произошёл 22 мая 2019 года в одном из девятиэтажных домов на улице Челюскинцев. Согласно материалам дела, двое сотрудников полиции пришли с разрешением на обыск в квартиру подозреваемого в хранении боеприпасов и оружия. Полицейские представились ,показали удостоверения и предупредили об обыске – в ответ 46-летний мужчина попытался закрыть дверь, а затем взял похожий на мачете нож длиной более 30 сантиметров и начал агрессивно размахивать им перед стражами правопорядка прямо на пороге квартиры. 

Помощник прокурора Железнодорожного района Анна Загайко подтвердила, что подобные действия были восприняты как угроза применения насилия в отношении полицейского, неопасного для жизни и здоровья.

Как сообщили Сиб.фм в районной прокуратуре, в квартире подозреваемого полиция нашла и изъяла самодельный нож с длинной лезвия более 30 см, арбалет и сигнальный пистолет «ТТ-С», а также два холодных патрона к нему. Также, был изъят бездымный порох «Сокол» и три обоймы. 

«В ходе следствия подозреваемый пояснял, что нож якобы нашёл на даче, арбалет отдал ему брат, а пистолет «ТТ-С» с патронами был куплен за 22 тысячи рублей на одном из сайтов в интернете. Дело продолжит рассматривать Железнодорожный районный суд», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля.

Согласно материалам дела, мужчина работает в ООО «На высоте», характеризуется удовлетворительно, женат, имеет четверых детей.

Напомним, перед праздником 9 мая новосибирские дети принесли в школу патроны и довели мать до суда.

Никита Манько

Теги: полиция оружие суд обыск

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Лента новостей

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Многодетный новосибирец с мачете защищал арсенал на пороге квартиры

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В Новосибирской областной филармонии запретили записывать совещания

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сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» принимает «Адмирал» из Приморья

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Сибиряки нашли секретное место обитания гигантских щук

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Экс-претендент на должность мэра Новосибирска открыл магазин для геев в Берлине

сегодня 11:18 Общество 0 Коммент.

Два самолёта повредили работники в Толмачёво

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке

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Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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