Многодетный новосибирец с мачете защищал арсенал на пороге квартиры

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Отец семейства прятал арбалет, пистолет «ТТ-С» и патроны в квартире; мужчина недолго отмахивался от полицейских.

Семейный мужчина из Новосибирска пойдёт под суд за угрозу полиции при обыске. Сегодня, 5 сентября Железнодорожный районный суд начал слушать уголовное дело о применении неопасного для жизни и здоровья насилия к сотруднику полиции и хранении боеприпасов.

Инцидент произошёл 22 мая 2019 года в одном из девятиэтажных домов на улице Челюскинцев. Согласно материалам дела, двое сотрудников полиции пришли с разрешением на обыск в квартиру подозреваемого в хранении боеприпасов и оружия. Полицейские представились ,показали удостоверения и предупредили об обыске – в ответ 46-летний мужчина попытался закрыть дверь, а затем взял похожий на мачете нож длиной более 30 сантиметров и начал агрессивно размахивать им перед стражами правопорядка прямо на пороге квартиры.

Помощник прокурора Железнодорожного района Анна Загайко подтвердила, что подобные действия были восприняты как угроза применения насилия в отношении полицейского, неопасного для жизни и здоровья.

Как сообщили Сиб.фм в районной прокуратуре, в квартире подозреваемого полиция нашла и изъяла самодельный нож с длинной лезвия более 30 см, арбалет и сигнальный пистолет «ТТ-С», а также два холодных патрона к нему. Также, был изъят бездымный порох «Сокол» и три обоймы.

«В ходе следствия подозреваемый пояснял, что нож якобы нашёл на даче, арбалет отдал ему брат, а пистолет «ТТ-С» с патронами был куплен за 22 тысячи рублей на одном из сайтов в интернете. Дело продолжит рассматривать Железнодорожный районный суд», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля.

Согласно материалам дела, мужчина работает в ООО «На высоте», характеризуется удовлетворительно, женат, имеет четверых детей.

Напомним, перед праздником 9 мая новосибирские дети принесли в школу патроны и довели мать до суда.