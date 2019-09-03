Неизвестный с ножом напал на дальнобойщика в Новосибирской области

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Неизвестный с ножом напал на дальнобойщика в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
05.09.2019 12:55
Фото с сайта Pixabay.com
Мужчина, перевозивший щебень, остановился на трассе; на него из кустов выбежал незнакомец с ножом.
Мужчина с ножом напал на водителя большегруза в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Проезжающий мимо водитель 4 сентября обратился в полицию и рассказал, что увидел, как мужчина напал с ножом на стоявшего около машины человека на трассе Новосибирск – Колывань». Как выяснилось позднее, пострадавший перевозил щебень и остановился, чтобы протереть фары. Из кустов на него выбежал незнакомец с ножом, которым ударил пострадавшего несколько раз. После того как к месту происшествия приехал ещё один автомобиль, водитель попытался помочь пострадавшему, но преступник и на него кинулся с ножом. Злоумышленник скрылся в кустах, после того как понял, что догнать новоприбывшего не получится. Автомобилист, ушедший от погони, вернулся в машину, вызвал скорую помощь и позвонил в полицию.
Раненого мужчину доставили в больницу. Там выяснилось, что у пострадавшего повреждены внутренние органы.
На данный момент подозреваемый в преступлении задержан. В ближайшее время суд рассмотрит это дело. Ранее подсудимый находился в тюрьме за тяжкие преступления, в том числе за убийство.
Напомним, в августе 2019 года мать-проститутка с ножом напала на свою дочь.
Дарья Мелехова
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